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Gustavo Petro pide presentar “acusación formal” contra agente del ICE implicado en muerte de Joan Sebastián Guerrero

El presidente le hizo esa solicitud a las autoridades consulares.

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Redacción Semana
15 de julio de 2026 a las 9:59 p. m.
El presidente Gustavo Petro pidió a las autoridades consulares de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal contra el agente del ICE implicado en la muerte de Juan Sebastián Guerrero.
El presidente Gustavo Petro pidió a las autoridades consulares de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal contra el agente del ICE implicado en la muerte de Juan Sebastián Guerrero. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro le pidió a la representación consular de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal contra el agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) implicado en la muerte del joven Juan Sebastián Guerrero, quien falleció en medio de un operativo contra la migración irregular.

El saliente mandatario compartió una publicación en su cuenta de X en la que se revela el nombre y la fotografía del oficial que estuvo implicado el el deceso del joven migrante. El colombiano sí contaba con los permisos necesarios para residir en ese país.

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“Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastián Guerrero”, expresó Petro en un mensaje divulgado en esa red social.

Guerrero murió en la mañana del lunes, 13 de julio, en medio de un tiroteo perpetrado por los agentes del ICE en la ciudad de Biddeford. El joven era oriundo de Bucaramanga, vivía en Estados Unidos con su pareja y su hija de tres años de edad. Su familia en Colombia recibió sus restos sin vida.