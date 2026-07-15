El presidente Gustavo Petro le pidió a la representación consular de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal contra el agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) implicado en la muerte del joven Juan Sebastián Guerrero, quien falleció en medio de un operativo contra la migración irregular.

El saliente mandatario compartió una publicación en su cuenta de X en la que se revela el nombre y la fotografía del oficial que estuvo implicado el el deceso del joven migrante. El colombiano sí contaba con los permisos necesarios para residir en ese país.

¿Quién era Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras un operativo del ICE en EE. UU.?

“Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastián Guerrero”, expresó Petro en un mensaje divulgado en esa red social.

Guerrero murió en la mañana del lunes, 13 de julio, en medio de un tiroteo perpetrado por los agentes del ICE en la ciudad de Biddeford. El joven era oriundo de Bucaramanga, vivía en Estados Unidos con su pareja y su hija de tres años de edad. Su familia en Colombia recibió sus restos sin vida.