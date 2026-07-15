“Las caras del gabinete”: aguda crítica al consejo de ministros de Petro tuvo reacción de ministra del Gobierno saliente

El martes de este semana, en horas de la noche, regresó el cuestionado consejo de ministros del presidente saliente Gustavo Petro. Encuentro de alto nivel que contó con la participación de todos los integrantes de su gabinete.

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Pero esa sesión generó una ola de comentarios en las redes sociales. Una de las más agudas críticas se enfocó a las supuestas reacciones que tenían los funcionarios del Gobierno saliente de Petro a la decoración que dio el mandatario colombiano.

“Las caras del gabinete en “el penúltimo consejo de ministros”, además de derrota, son de incomprensión, de mirar a Petro como realmente fue…”, fue uno de los cuestionamientos al consejo de ministros de Petro.

Crítica en redes sociales llamó la atención de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas: “Jajaja usa la imaginación para mejores inventos @gabodelascasas. Caras normales de quien oye a otro hablar pero la creatividad les da para crear tramas de amor y pasión”.

En el episodio del consejo de ministros, que desató interacción en la plataforma de X, Petro estaba realizando una declaración en la que mencionaba el supuesto fraude electoral de las pasadas elecciones que ganó en las urnas Abelardo De La Espriella.

“Yo no puedo aceptar un presidente y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni darle la mano allá de lo que él diga, él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, que sería fácil de encontrar. No es un fraude que yo creo que es de 848 mil votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja”, indicó Petro.

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Y finalmente recalcó: “Alguien se pilló el momento en que aparece logra sacar el pantallazo etcétera. Yo lo denuncio públicamente y a burlarse, porque claro la prensa tenía que burlarse. Porque ahí estaba el fraude ese es el máximo que creo que es de un electorado que nunca vota. La mayor parte del electorado que no vota es del exterior, porque se han ido y ya no les preocupa el país. Hay otra parte en Colombia”.