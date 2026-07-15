El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, denunció este miércoles 15 de julio que recibió amenazas por parte de varios grupos armados ilegales.

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“Hemos recibido información por parte de las autoridades sobre posibles acciones contra mi vida y la de mi familia por parte del Clan del Golfo, Los Norteños y otras estructuras criminales, como consecuencia de la lucha frontal que hemos liderado contra estas organizaciones”, aseguró Acuña.

Según expresó, esas acciones no lo harán cambiar de estrategia en contra de las bandas criminales. “No vamos a retroceder. Seguiremos enfrentando a la criminalidad con nuestro modelo de seguridad integral y el Bloque de Búsqueda contra bandas criminales, que ha permitido que Sincelejo sea reconocida como una de las ciudades más seguras de Colombia”, agregó el alcalde.

El mandatario local le pidió al presidente Gustavo Petro y a las autoridades que atiendan este llamado y cuiden su integridad.

“Solicito al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría, a la Fiscalía, a la UNP, a la Policía, al Ejército Nacional y a la Armada de Colombia que adopten, de manera urgente, todas las medidas necesarias para proteger mi vida, la de mi familia y la de todo el equipo que trabaja por la seguridad de Sincelejo”, indicó el alcalde.

En los últimos días, Acuña compartió que ha hecho cien consejos de seguridad desde el comienzo de su gobierno y que, gracias a la prevención y anticipación de los delitos, se han salvado hasta cuatro vidas por cada uno de estos hechos, en los que se buscó atentar contra los sincelejanos.

El alcalde de Sincelejo ha implementado una estrategia conjunta con las autoridades. Foto: Alcaldía de Sincelejo.

“No esperamos a que las cosas pasen: trabajamos en asamblea permanente junto a toda la institucionalidad para proteger a los sincelejanos. Las cifras hoy nos respaldan, pero más allá de las estadísticas, hay un trabajo constante, semana a semana, enfocado en lo más importante: salvar vidas. Y seguir consolidando un Sincelejo, ciudad segura”, señaló.

La estrategia implementada en la capital de Sucre la ha mantenido como una de las ciudades más seguras del país; incluso, en eso han coincidido el presidente Gustavo Petro y su sucesor Abelardo De La Espriella.

El mandatario destacó que se ha desarrollado un programa de jóvenes en paz con un fortalecimiento de la seguridad.

En este sentido, De La Espriella, presidente electo, ha dicho que puede a la gente le guste o no el alcalde de la ciudad, pero es claro que ha dado buenos resultados combatiendo el crimen.