Alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito

El alcalde del municipio de Sincelejo, Yahir Acuña, acaba de ser citado por la Sala de Instruccción de la Corte Suprema de Justicia, para que esta semana rinda indagatoria frente a un caso que viene avanzando en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

SEMANA conoció que desde el despacho del magistrado Francisco Farfán, actual presidente de la Sala Especial de Instrucción, salió la citación para que el alcalde Acuña rinda indagatoria este próximo viernes 19 de junio a las 8:30 a.m.; justo dos días antes de las elecciones por segunda vuelta a la Presidencia de Colombia.

Ese día, el entonces representante a la Cámara elegido por el movimiento político Ciento por Ciento Colombia, podrá explicarle a la Corte Suprema de Justicia la denuncia que llegó en su contra sobre un supuesto incremento injustificado de su patrimonio durante los años 2010, 2014 y 2018, época en que ocupó una curul en el Congreso de la República.

Las investigaciones contra Acuña

Esta no es la primera vez que la justicia tiene en la mira al excongresista Yahir Acuña, pues en su pasado estuvo vinculado a un proceso en el que la Fiscalía advirtió que tenía presuntos vínculos con grupos paramilitares en Colombia.

Esa investigación precluyó en agosto de 2025 después de que la Fiscalía aclaró que no tenía pruebas directas y consistentes para vincular al alcalde de Sincelejo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El nombre del político sucreño también han aparecido en otros procesos como la indagatoria a la que fue citado por la Corte Suprema de Justicia, para que rindiera su versión frente a los supuestos nexos políticos que habría tenido con la banda criminal Los Rastrojos.

El mandatario municipal es investigado por la Sala de Instrucción en ese proceso tras ser señalado como el presunto responsable de firmar una alianza con ese grupo criminal para que supuestamente apoyaran su candidatura a la Cámara de Representantes en el 2010.

Yahir Acuña rinde indagatoria ante la Corte Suprema por presuntos nexos con la banda criminal de Los Rastrojos

Para ese momento, el dirigente político fue acusando de supuestamente financiar a Los Rastrojos, una estructura delictiva que se conformó de varios desmovilizados de las AUC que volvieron a las armas, para que lo apoyaran políticamente en varios departamentos de Sucre.

Ahora la Corte Suprema de Justicia trata de determinar con esta nueva citación a indagatoria si el alcalde Acuña tendrá que ser investigado formalmente por el supuesto enriquecimiento ilíctio en el que habría terminado implicado.