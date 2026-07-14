Sincelejo reportó los mejores resultados en seguridad de todo el país durante el primer semestre de 2026

Sincelejo cerró el primer semestre de 2026 con una reducción significativa en varios indicadores de criminalidad, según el balance presentado por la Alcaldía, que atribuyó los resultados a la estrategia del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, liderada por el alcalde Yahir Acuña.

Sincelejo se consolida como la ciudad con menos hurtos a personas en Colombia

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, en compañía de las autoridades. Foto: Alcaldía de Sincelejo.

De acuerdo con la administración municipal, el modelo de seguridad se basa en la articulación entre la Alcaldía, la fuerza pública y los organismos de inteligencia para prevenir y combatir las estructuras criminales que operan en la capital de Sucre.

Entre los principales resultados reportados se encuentra una disminución del 60 por ciento en el hurto a personas y del 86 por ciento en el hurto a entidades bancarias. Además, el hurto a residencias cayó un 19 por ciento y el cometido contra establecimientos comerciales se redujo un 15 por ciento.

​Sincelejo hace historia y será sede por primera vez del Mundial de Sóftbol Sub-23

El hurto a personas y comercios presenta en Sincelejo las tasas más bajas del país en lo que va del año. Foto: Alcaldía de Sincelejo

El informe también señala una disminución del 67 por ciento en el hurto de automóviles y del 21 por ciento en el robo de motocicletas. En materia de convivencia, los casos de lesiones personales descendieron un 19 por ciento durante los primeros seis meses del año.

La Alcaldía aseguró que estos indicadores consolidan a Sincelejo como la ciudad más segura del país en ese periodo y destacó que el trabajo coordinado entre las instituciones ha permitido fortalecer las acciones de prevención, judicialización y persecución de las organizaciones dedicadas al multicrimen.