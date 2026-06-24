Este miércoles, 24 de junio, se conoció que Sincelejo, la capital de Sucre, será la sede del Colombia Open G1, un torneo oficial de taekwondo de categoría internacional avalado por World Taekwondo.

El evento deportivo se hará en agosto de 2026, un evento que será puntuable para el ranking mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien ofreció una rueda de prensa acompañado de René Forero Tavera, presidente de la Federación Colombiana de Taekwondo; de la tricampeona Andrea Ramírez, deportista colombiana de alto rendimiento y quien actualmente tiene el récord de 3 campeonatos mundiales ganados en un mismo año en la disciplina del Taekwondo, y José Mangones, vicepresidente de la Federación Colombiana de Taekwondo.

Sincelejo se consolida como la ciudad con menos hurtos a personas en Colombia

“Hoy les quiero dar una gran noticia: Sincelejo vuelve a ser cita del deporte mundial. Anunciamos el primer evento clasificatorio que se realiza en el mundo y que da puntos para los Juegos Olímpicos de 2028, en el deporte taekwondo, por consiguiente, esperamos tener la visita de no menos de deportistas de 30 países”, dijo Acuña.

El evento deportivo se hará en Agosto. Foto: Alcaldía de Sincelejo

Forero Tavera exaltó el trabajo del alcalde sincelejano, quien desde el 2025 venía haciendo las gestiones para hacer el evento a la capital sucreña.

“Sincelejo tuvo una buena experiencia con el mundial de sóftbol, y el señor Yahir Acuña ha demostrado unas calidades humanas y de gestión impresionantes”, dijo el directivo.

Acuña finalizó mencionando que conocer experiencias deportivas exitosas como lo que se está haciendo en México, sirven para seguir trayendo a Sincelejo eventos deportivos de alta competencia.