“Se quiere volar”: vocera designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella reacciona a autorización a Petro para viajar

El expresidente Gustavo Petro pidió autorización al Senado, como lo tiene previsto la Constitución, para salir del territorio nacional.

Gustavo Petro le pide autorización al Congreso para salir de Colombia durante un año; esta es la carta

“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”, dice la misiva que dirigió al Senado que le aprobó ese permiso este martes, con 73 votos a favor y 11 en contra.

Petro compartió en redes la carta y Carolina Gómez, vocera designada del presidente Abelardo De La Espriella, escribió este comentario: “Se quiere volar”.