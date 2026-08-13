Jhonny Rivera recibe damnificados y rescatistas en su hotel de Pereira; abre las puertas y toma decisión: “Hay muchas necesidades”

Varias personalidades de la farándula se han pronunciado por la tragedia que ocurrió en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país el pasado lunes 10 de agosto. Algunos actores, deportistas, presentadores y cantantes, se tomaron sus redes sociales para mostrar que sus viviendas sufrieron afectaciones por el gran movimiento telúrico que se dio en Chocó, Cali, Manizales, Pereira principalmente, y que dejó zonas aledañas con daños.

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Uno de los que se pronunció fue el cantante Jhonny Rivera. Con videos y fotos mostró los daños que quedaron en su casa, que se encuentra ubicada a las afueras de Pereira.

“Muchos daños materiales, mucha cosa, pero afortunadamente estamos bien. Solamente a mi tía se le vino un mueble en la cabeza y la golpeó, pero nada tan grave, pues. No le pasó nada”, dijo el artista el mismo día del terremoto.

Días después, Jhonny publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde junto a su esposa, Jenny López, anunciaban que su hotel La Rivera, abre las puertas a la gente para convertirse en albergue de rescatistas, médicos y damnificados. De igual forma, también lo convirtieron en centro de acopio.

“Mi gente, en este momento el hotel La Rivera es centro de acopio. Los que quieran ayudar se necesita muchísima agua, se necesitan productos para bebés, lo que son cremitas antipañalitis, pañales, pañitos húmedos, se necesita también alimento para mascotas, perritos y gaticos, sobre todo mucha agua”, dijo tanto el cantante como su esposa.

Jhonny Rivera dejó claro que con las donaciones ha llegado mucha comida, pero se dio cuenta, al recorrer los puntos de acopio, que no hay recipientes desechables para servirla y comerla.

“Esta mañana estuve en los centros de acopio y la verdad hay muchas necesidades, la comida, los productos no perecederos obviamente, pero me sorprendí de que no hay vasos desechables, no había ni una cuchara, entonces cómo hacer, llega pues la comida, pero ¿Cómo se sirve? Entonces, todas estas cositas que les estoy diciendo son lo que más se está necesitando. El hotel La Rivera abre sus puertas y vamos a albergar ahí algunos rescatistas. Allá los esperamos pues", añadió.

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Horas después de su anuncio, mostró que a su hotel llegaron varios rescatistas que se encargaron del rescate de Daniela Largo.

“Oiga, tengo el honor de tener aquí en el hotel a estos verdaderos héroes que vinieron desde Bogotá, son los rescatistas que ayer hicieron una labor maravillosa [...] Acaban de venir a tanquear, almuercito y a seguir con la labor”, concluyó.

Jhonny Rivera recibió en su hotel a rescatistas Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Varios de sus fanáticos y seguidores le dejaron comentarios de agradecimiento en su video: “Dios los bendiga por esa hermosa obra que realizan”; “Bendiciones para los dos”; “Qué lindos con ese corazón de humildad”; “Bendiciones por pensar en todos, hasta en los animalitos”; “Siempre tendrás la bendición de Dios por ser tan humano”, fueron algunos de los comentarios.