El increíble gol que desperdició Jhon Arias en la Copa Libertadores: falló debajo del arco

En medio de su campaña solidaria para ayudar a las víctimas del terremoto, Jhon Arias fue titular en el empate de Palmeiras vs. Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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Sobre los 59 minutos, el colombiano tuvo una oportunidad de oro para marcar y poner adelante a Palmeiras; sin embargo, falló debajo del arco y mandó la pelota a las nubes.

La jugada surgió en los pies de Allan, que ganó la banda derecha y sacó un centro al corazón del área. Arias llegó por detrás de todos y definió con la pierna izquierda, pero su remate se fue por encima del horizontal.

La hinchada de Palmeiras y varios de sus compañeros se llevaron las manos al rostro, lamentando una ocasión inmejorable para abrir el marcador.

¿SOS VOS, JHON ARIAS? ¡¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE ERRÓ EL COLOMBIANO, SOLITO Y SOLO ABAJO DEL ARCO!! Era el 1-0 de Palmeiras ante Cerro Porteño...



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Palmeiras 1-1 Cerro Porteño

Los goles del partido llegaron más tarde. Juan Manuel López puso por delante a Palmeiras sobre el minuto 83 y parecía sentenciar la victoria a favor de los locales, pero Cerro Porteño sacó un empate de oro gracias al autogol agónico de Carlos Miguel.

El conjunto paraguayo, que en mayo ya había vencido por 1-0 en este mismo escenario por la fase de grupos, poniendo fin a 27 partidos invicto como local de Palmeiras en Libertadores y a 17 encuentros seguidos sin perder en casa, estuvo a punto de llevarse nuevamente el triunfo.

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Palmeiras fue muy superior durante todo el encuentro, pero le faltó acierto en los metros finales ante un rival que optó por poner un cerrojo en su área e intentar sorprender al contragolpe.

“Con nuestras armas los lastimamos. Es un resultado importante para nosotros, queríamos poder definir en Asunción”, explicó el argentino Jonatan Torres, jugador de Cerro Porteño.

“Tenemos un partido en su casa, tendremos oportunidades como siempre tenemos y buscaremos la victoria, que tanto queremos, para buscar este título que queremos hace tiempo”, dijo, por su parte, el Flaco López, que abrió la cuenta para Palmeiras.

Jhon Arias durante el partido de Palmeiras y Cerro Porteño en octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Brazil Photo Press via AFP

La clave para que Cerro Porteño pudiera aguantar fue la expulsión de Andreas Pereira, que dejó a los locales con uno menos para la recta final del partido.

Pese a jugar con uno a menos, Palmeiras no se rindió y una gran jugada de Murilo en la derecha la completó el Flaco López para abrir el marcador en el minuto 82.

Cerro no dio el partido por perdido y, tras rozar el empate en el descuento con un cabezazo de Jorge Morel, lo logró con un centro raso desde la derecha del argentino Jonatan Torres que Carlos Miguel no logró atajar, poniendo el empate final y dejando la eliminatoria completamente abierta para la vuelta, el próximo miércoles en Asunción.

*Con información de la AFP.