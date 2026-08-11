Gustavo Petro le pide autorización al Congreso para salir de Colombia durante un año; esta es la carta

El expresidente Gustavo Petro le envió una carta a la mesa directiva del Senado, con el fin de que tramite ante la plenaria de esa corporación una solicitud de autorización para salir de Colombia durante un año, tal como lo indica la norma.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5.ª de 1992 (reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, dijo el exmandatario.

La norma establece lo siguiente: “El presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

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La carta de Petro

Petro señaló en la misiva que requiere el permiso para atender asuntos de carácter personal, social, político y académico durante un año.

“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia, dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la República”, manifestó el expresidente.

Concluyó: “Agradezco, de antemano, se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la honorable plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”.

Carta de Gustavo Petro a la mesa directiva del Senado. Foto: Suministrado a Semana.

¿Qué sigue?

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial del Senado de la República. Sin embargo, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, deberá agendar la discusión del viaje del expresidente Petro.

De sumar las mayorías, el exmandatario podrá salir de Colombia. Si es rechazado, probablemente, tendrá que quedarse un año en el país para movilizarse libremente.

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