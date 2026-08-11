Angie Rodríguez, la exdirectora del Dapre y del Fondo Adaptación durante el gobierno Petro prendió el ventilador ante la Comisión de Empalme del presidente Abelardo De La Espriella y todo lo que dijo está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

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Además de denunciar el plan fallido para utilizar el evento del cierre del Acuerdo de Ralito, para que los jefes paramilitares salpicaran al presidente Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, contó un episodio que le generó gran vergüenza y tiene que ver con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Rodríguez manifestó que como funcionaria buscó tratar de forma equitativa a todos los congresistas, uno de ellos era Uribe Turbay, con quien se preció de tener buenas relaciones y hasta contó que “un día estaba con Miguel Uribe en la parte de atrás del Senado y él me dice, doctora Angie, usted es la única funcionaria de este nefasto gobierno que yo resalto. Yo lo miré y: ‘Ay, gracias senador, pero venga, no nos dé tan duro, yo todavía’. Fue un gesto muy bonito, nunca olvidé que él me dijo eso. Me llevé eso en el corazón”.

Angie Rodríguez recordó que tenía una muy buena relación con Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

Por eso recordó que cuando se dio el homicidio iba a viajar a Francia, pero el presidente Petro no aparecía, “cuando apareció, entonces la orden que me da es hagamos un consejo extraordinario de seguridad para saber qué fue lo que pasó. Yo lo convoco, hicimos varios, como tres. Pero hubo uno que fue frustrante, inhumano, porque estaba toda la cúpula, recuerdo tanto eso; fue en la dirección de la Policía, estaba el alcalde Galán, la fiscal, el ministro de Justicia, el presidente y yo. Todos queríamos saber qué había pasado con Miguel Uribe”.

Ahí vino la indignación que narró Angie por la actitud del presidente frente al asesinato de uno de sus opositores más visibles: “Se puso a hablar casi dos horas largas del cambio climático, de los fósiles. No, no. Terrible, terrible. O sea, lo importante era saber qué le había pasado a Miguel Uribe. Y todo el mundo me empezó a mirar como que usted es la única que le puede decir”.

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Pero no fue un tema importante que apreció de repente o algo que implicara hablar de algo diferente a la gravedad que significaba que asesinaran a un candidato a la Presidencia de oposición, cuando en Colombia habían pasado décadas sin homicidio de este tipo.

Angie Rodríguez le avisó, pero el presidente, por el contrario, se molestó: “Yo dije, pero, o sea, ¿qué le pasa? Como, vamos a entender. O sea, ¿qué es esto? Yo llegué y le escribí un documento, un papelito. ‘Señor presidente, por favor, termine su intervención y dejemos que los investigadores nos cuenten qué pasó’”.

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Ahí vino lo más complejo, lo que generó las críticas de Rodríguez y lo que con el tiempo resultó evidente, el presidente Gustavo Petro nunca lamentó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Este señor me ha de tratar como una basura, delante de todos. Me trató horrible, me dijo que lo que él estaba hablando tenía que ver con lo de Miguel Uribe. O sea, el cambio climático, ¿qué tiene que ver con Miguel Uribe? Los fósiles, o sea, ese tipo de cosas. Yo me indigné tanto, que di la vuelta y mi paré me fui como señal de protesta”.

“Nunca pudimos saber realmente nada. Porque él no dejaba hablar. Todo lo interrumpía. Y salía con unas cosas fuera de contexto. O sea, horrible”, afirmó Rodríguez.

Portada de Semana 2278. Foto: SEMANA

La entonces directora del Dapre contó que visitó a la familia de Miguel Uribe Turbay, que se puso a disposición de su esposa Claudia Tarazona, también estuvo pendiente que no fueran a asesinar al menor que había atentado contra el dirigente político, pues era, en ese momento, la única forma de saber quién estaba detrás de la orden.

“Lo que tenemos que garantizar es que no lo van a matar. Porque estamos en Colombia, acá pueden matar a ese muchacho. Y se hizo todo un despliegue militar. Yo alcancé a ver al muchacho. Herido. Me dolió mucho porque tiene 15 años, la edad de mi hijo. Eso fue horrible, impactante”, se lee en el documento en poder de la Fiscalía.

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La entonces alta funcionaria, se lee en la declaración, fue quien se puso al frente de los honores que debían rendirse al Uribe Turbay en su condición de dirigente político, de candidato de la oposición e hijo de otra víctima, su mamá, Diana Turbay, lo hizo porque considera que de lo contrario nadie lo habría hecho.

“Fui la voz de mi gobierno. Y yo misma firmé los decretos. Yo pedí los decretos para que le hicieran honores en el Congreso. Porque si no, no lo hubieran hecho. Y yo los pasé y yo, presidente, fírmeme. Esto lo firmamos los dos. Hay que hacerle honores a él en el Congreso. Y me sentó en medio de la tragedia como que fui la voz”, contó Angie Rodríguez.