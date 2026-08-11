A Cali, Chocó, Pereira y Manizales fueron enviados los caninos entrenados en búsqueda y rescate de personas atrapadas debajo de escombros.

Los binomios, humanos y perros, hacen parte del grupo Ponalsar de la Policía y del Ejército. La Policía informó que cuenta con 22 guías caninos, 10 caninos entrenados en búsqueda y rescate de personas vivas en estructuras colapsadas, rastreo de personas extraviadas y más de 100 rescatistas de esta especialidad.

Por su parte, el Ejército dispuso de una capacidad similar con cuatro caninos, además de cinco pelotones, casi 180 soldados de unidades de búsqueda y rescate.

La institución militar indicó: “Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro”.

Agregó el Ejército: “De acuerdo con la planeación establecida, tres pelotones tienen prevista su proyección hacia el Eje Cafetero, uno hacia el departamento del Chocó y otro hacia Cali. Como parte de esta disposición, el pelotón ubicado en Bogotá ya recibió la orden de desplazamiento desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) hacia Cali”.

Terremoto en territorio caleño hoy 10 de agosto. Foto: Screenshot 'x'

Sobre los caninos del Ejército, la institución militar indicó: “Cada pelotón cuenta con un binomio canino especializado en búsqueda, por lo que serán cinco equipos disponibles para apoyar la localización de personas en escenarios de emergencia”.

“Esta capacidad se complementa con personal entrenado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, búsqueda de rastro específico, rescate vertical y en espacios confinados, estabilización y apuntalamiento de estructuras y atención prehospitalaria”, añadió el Ejército.

Trabajadores tratan de rescatar a personas en los escombros de edificaciones colapsadas tras el terremoto de este lunes con epicentro en Chocó.. Foto: Gobernación de Chocó.

Agregó el Ejército: “Para estas labores, los soldados cuentan con equipos especializados como drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para remoción, que permiten apoyar las labores de búsqueda y rescate en diferentes condiciones y escenarios”.