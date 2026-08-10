Continúan conociéndose imágenes de la magnitud de los daños provocados por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto y que golpeó con especial fuerza diferentes municipios del Valle del Cauca.

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En las últimas horas fue divulgado un impactante video desde Roldanillo, municipio ubicado al norte del departamento, en el que se observa cómo quedó la capilla de la ermita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá después del movimiento telúrico.

Las imágenes dejan ver numerosos escombros en el interior del lugar. En medio de los daños aparece un sacerdote, quien decidió grabar un mensaje para referirse a la difícil situación que atraviesan los habitantes de la región y enviar una voz de esperanza a los damnificados.

“Queridos hermanos, desde este lugar de nuestra capilla de la ermita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, hemos pasado una mañana muy difícil”, comenzó diciendo el religioso.

Terremoto en territorio caleño hoy 10 de agosto. Foto: Screenshot 'x'

Sacerdote envió mensaje desde la capilla afectada en Roldanillo

Durante su intervención, el sacerdote señaló que la emergencia no solamente dejó viviendas afectadas, sino daños en diferentes templos.

“Con este terremoto que ha afectado a tantas personas, a tantas familias, nuestras casas, nuestros templos, algunos han colapsado, y aquí, en medio de estos escombros que nos han quedado, quiero también elevar mi oración de esperanza y aliento para aquellos que lo han perdido todo, sobre todo aquellos que han perdido algún ser querido”, manifestó.

El religioso permaneció en medio de la capilla afectada mientras entregaba su mensaje y pidió mantener la unión para afrontar las consecuencias de la emergencia.

“Con la esperanza de la mano de Dios, todos unidos vamos a superar esta tormenta”, expresó.

Además, recurrió a un pasaje bíblico para enviar un mensaje de fortaleza en momentos en los que numerosas familias enfrentan las consecuencias del terremoto.

“A veces caminamos sobre vientos fuertes, olas turbulentas, nuestra barca parece hundirse, pero Dios nos tiende la mano. Como Pedro gritamos todos: ‘Señor, sálvanos’, y eso pedimos hoy en oración”, afirmó.

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Finalmente, el sacerdote impartió su bendición y reiteró su mensaje de acompañamiento a quienes resultaron afectados: “Para todos ustedes, saludo, mi bendición y mi voz de aliento y esperanza en estos momentos”.

El video se suma a los registros que han comenzado a conocerse desde distintos puntos del Valle del Cauca y que evidencian los daños que dejó el terremoto en viviendas, edificaciones y templos religiosos.