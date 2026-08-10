Por medio de las redes sociales se conoció el video del milagroso rescate de un bebé y su mamá, atrapados bajo los escombros de un edificio ubicado en el barrio El Capri, en Cali, Valle del Cauca. La estructura colapsó en el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto.

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El video del rescate es impactante y las dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, donde se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con la información preliminar, el niño tenía solo días de nacido y salió ileso de esta tragedia.

Este es el emotivo momento en que es rescatado:

Al tiempo, en varias zonas de Cali se encuentran los organismos de socorro, junto con otras autoridades, realizando labores de rescate en varios edificios que quedaron en ruinas tras el movimiento telúrico.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó el toque de queda y ordenó militarizar diferentes puntos de la ciudad para atender la emergencia provocada por el terremoto.

El toque de queda inició este lunes a las 8:00 p. m. y va hasta las 6:00 a. m. del martes 11 de agosto. Además, según indicó la Alcaldía, se militarizarán distintos puntos de la ciudad, especialmente aquellos afectados por el sismo.

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Otra de las medidas es la declaratoria de alerta roja hospitalaria para priorizar la atención de la emergencia.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, habló sobre el número de personas fallecidas, la cifra de lesionados y los puntos donde buscan a personas atrapadas entre los escombros.

“Tenemos 46 edificios o viviendas colapsadas, tenemos 24 hospitales o clínicas colapsadas, 28 personas fallecidas, 456 heridos”, dijo en Blu Radio.

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El terremoto afectó decenas de estructuras en el territorio caleño. Foto: Screenshot 'x'

La situación es igual de grave a la que se vive en el departamento del Valle del Cauca, del cual Cali es su capital. La gobernadora Dilian Francisca Toro habló al respecto.

“Hay muchas viviendas colapsadas, pero también iglesias, alcaldías afectadas. Los hospitales de El Águila y de Roldanillo son los más afectados, pero también en La Cumbre y en otros municipios hay afectaciones menores, de todas formas, afectaciones que nos bloquean un poco la atención a los pacientes. En el Hospital Universitario del Valle también se tuvieron que evacuar pacientes”, detalló la mandataria.