Agreden a Alejandro Eder, alcalde de Cali, cuando atendía emergencia tras terremoto: todo quedó en video

En la tarde de este lunes 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue agredido cuando se encontraba atendiendo la emergencia en las calles de la ciudad tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones de Colombia, incluyendo la capital del Valle.

El mandatario de los caleños se encontraba con varias personas cuando le comenzaron a gritar cosas y, de repente, el esquema de seguridad lo extrajo de la zona; fue en ese momento cuando le lanzaron una piedra que golpeó su cabeza.

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Se conoció que las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de identificar plenamente a quienes cometieron esta agresión contra el alcalde Eder.

El terremoto en Cali causó el colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Foto: Aymer Andrés Álvarez

En medio de la tragedia, Eder anunció varias medidas necesarias para la atención de las personas afectadas por el terremoto. De igual manera, busca evitar saqueos en varios puntos de la ciudad:

Toque de queda: desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. Militarización: en distintos puntos de la ciudad, especialmente aquellos afectados por el sismo.

en distintos puntos de la ciudad, especialmente aquellos afectados por el sismo. Calamidad pública: declaración de calamidad pública para atender la emergencia.

declaración de calamidad pública para atender la emergencia. Alerta roja hospitalaria: declaratoria de alerta roja en la red hospitalaria de Cali para priorizar la atención de la emergencia.

Asimismo, la Policía Metropolitana de Cali se encuentra reforzando las medidas de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de evitar alteraciones del orden público y que personas inescrupulosas ingresen a las zonas afectadas para realizar saqueos.

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La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional está activa las 24 horas del día para recibir denuncias o prestar ayuda a las personas que así lo requieran tras este terremoto que hoy sacudió a Colombia, especialmente a la ciudad de Cali.