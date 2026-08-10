En medio de la atención de los afectados por el terremoto de este lunes, 10 de agosto, las autoridades de Cali han ido entregando balances preliminares sobre lo ocurrido en esa ciudad.

Ricardo Peñuela, el secretario de Gestión del Riesgo, habló sobre el número de personas muertas, la cifra de lesionados y los puntos donde buscan a personas atrapadas por los escombros.

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Según dijo el funcionario, están atendiendo a afectados en 128 puntos de la ciudad.

Terremoto en Cali, edificio Torres del Limonar en el sur de la ciudad, con magnitud 7.2 de escala de Richter, epicentro en San José del Palmar en Choco, Foto José L Guzmán. El País. Foto: José Luis Guzmán. El País

“Tenemos 46 edificios o viviendas colapsadas, tenemos 24 hospitales o clínicas colapsadas, 28 personas fallecidas, 456 heridos”, dijo en Blu Radio.

El funcionario además manifestó que están atendiendo “dependiendo las priorizaciones, donde haya más personas afectadas”.

La situación es igual de grave a la sufrida en el departamento del Valle, del cual Cali es su capital. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, habló al respecto.

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“Hay muchas viviendas colapsadas, pero también iglesias, alcaldías afectadas. Los hospitales, de El Águila y de Roldanillo que son más afectados, pero también en La Cumbre y en otros municipios, hay afectaciones menores, pero de todas formas afectaciones que nos bloquean un poco la atención a los pacientes. En el Hospital Universitario del Valle también se tuvieron que evacuar pacientes”, detalló la mandataria.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 provocó grandes daños y víctimas en Cali. Alcalde Foto: COLPRENSA

En el Valle, indicó la Gobernación, han podido establecer que 27 personas murieron durante la emergencia, lo que suma 55 víctimas fatales con las reportadas en Cali.

En este sentido, el secretario de Gestión de Riegos del Valle, Francisco Tenorio, aseguró que “la situación la podemos catalogar como catástrofe en el departamento del Valle del Cauca, especialmente por las afectaciones que han tenido algunos municipios, especialmente en Santiago de Cali, y otros municipios al norte del Valle, donde se han presentado distintas afectaciones, tanto en la estructura vial, infraestructura educativa, de salud”.

Concejal de Roldanillo, Valle, murió en el terremoto de este 10 de agosto

El saldo entregado por el gobierno nacional indica que 111 personas murieron. Además, 1.575 viviendas presentan afectaciones y 61 edificaciones han colapsado.

El movimiento telúrico, de 7,4 en la escala de Richter, dejó afectaciones en Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle, Cundinamarca, Tolima y Chocó, donde estuvo su epicentro.

El sismo fue a las 7:34 a.m. con epicentro en San José del Palmar.

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