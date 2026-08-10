Fuerte y prolongado temblor sacude a Colombia: 7.4 grados en la escala de Richter

Un fuerte temblor se registró en el país durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, obligando a que muchísimos ciudadanos salieran a las calles.

Impresionantes videos muestran impacto del fuerte temblor de 6.6 que azotó a Colombia este 10 de agosto

Fuerte temblor de 7.4 grados en Colombia: así puede activar la alerta sísmica en su celular para que esté preparado

De acuerdo con el primer reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la magnitud fue de 7.4 y el movimiento ocurrió específicamente a las 7:34 a. m. en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Según el reporte, la profundidad fue de 96 kilómetros, mientras que la latitud de 5.04° y la longitud de -76.34°.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron: San José del Palmar (Chocó) a 20 km, Río Iró (Chocó) a 22 km y Nóvita (Chocó) a 32 km.

A través de redes sociales, muchas personas aseguraron que sintieron el fuerte sismo en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y otros sitios.

Las autoridades ya se encuentran monitoreando la situación y se espera que en las próximas horas se entregue algún reporte.

Cierran la vía Bogotá - Villavicencio debido al fuerte temblor: así está el corredor que dirige al Llano

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que desde su administración se encuentran verificando cualquier emergencia que se pudiera haber registrado.

Por lo mismo, le hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier hecho y precisó que desde la Alcaldía y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) están pendientes.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, también se pronunció para informar que hasta el momento no se registra ninguna afectación en la capital del país, aunque precisó que hay algunas grietas en edificaciones.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia. Foto: Adobe Stock

“El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) empieza barrido de verificación por todas las localidades de la ciudad”, señaló en su cuenta de X.

Por ahora, se ha confirmado que la vía Bogotá - Villavicencio fue cerrada debido al temblor; se busca mitigar cualquier riesgo.

Se espera que en el transcurso de las horas las autoridades se pronuncien y confirmen si hubo situaciones de gravedad por cuenta de este movimiento telúrico, uno de los más fuertes en los últimos meses.