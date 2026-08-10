Fuerte temblor de magnitud 7.4 en Colombia: así puede activar la alerta sísmica en su celular para que esté preparado

En la mañana de este lunes 10 de agosto, un fuerte y prolongado sismo se sintió en varias ciudades y municipios del país, entre ellos Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. El movimiento generó preocupación entre los ciudadanos, especialmente en las zonas donde fue percibido con mayor intensidad, y llevó a algunas personas a salir de sus viviendas y lugares de trabajo como medida de precaución.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una magnitud de 7,4 y se registró a las 7:34 a. m. en el municipio de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros.

Las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas donde se sintió el sismo para determinar si se presentan afectaciones posteriores.

En situaciones como esta, la tecnología puede convertirse en una herramienta de apoyo para reaccionar con mayor rapidez. Un ejemplo son las alertas de sismos de Google, disponibles en dispositivos Android, que pueden enviar una notificación cuando detectan un movimiento telúrico y estiman que una persona podría experimentar sus efectos.

El sistema utiliza los sensores de los teléfonos móviles, especialmente los acelerómetros, para identificar movimientos que podrían estar relacionados con un sismo. Cuando varios dispositivos detectan patrones similares, la tecnología puede estimar que está ocurriendo un evento y enviar avisos a otros celulares ubicados en las zonas que podrían verse afectadas.

Sin embargo, es importante aclarar que estas alertas no predicen terremotos. El aviso se genera cuando el movimiento ya ha comenzado a ser detectado. Su objetivo es proporcionar unos segundos de anticipación a las personas que podrían recibir posteriormente las ondas sísmicas más fuertes, de manera que tengan tiempo para ponerse a salvo.

Google mejora las alertas sísmicas en Android. Foto: Getty Images

¿Cómo activar las alertas de sismos en Android?

Ante la posibilidad de que se presenten nuevas réplicas o movimientos durante el día, tener habilitada esta función puede ayudar a recibir información con mayor rapidez.

Para comprobar si las alertas están activadas en un teléfono Android, se deben seguir estos pasos:

Abrir ‘Configuración’ en el celular. Buscar la opción “Alertas de sismos”. Para encontrarla rápidamente, se puede utilizar el buscador de Configuración. Ingresar en “Alertas de sismos”. Activar el interruptor para comenzar a recibir las notificaciones. Si posteriormente se desea deshabilitar la función, basta con regresar a este apartado y apagar la opción.

La ubicación exacta de esta herramienta puede variar según la marca del teléfono y la versión de Android instalada.

Dos tipos de alertas

Google cuenta con dos clases de avisos sísmicos, diseñados para responder de acuerdo con la intensidad que podría experimentar cada zona.

Alerta de atención: está pensada para temblores leves. Respeta la configuración de volumen, las notificaciones y el modo No molestar del dispositivo.

está pensada para temblores leves. Respeta la configuración de volumen, las notificaciones y el modo del dispositivo. Alerta de acción: está diseñada para llamar la atención ante movimientos moderados o fuertes. Puede encender la pantalla, emitir un sonido de mayor intensidad e incluso ignorar el modo No molestar para garantizar que el aviso sea visible.

El sismo se registró durante la mañana de este lunes, 10 de agosto. Foto: Getty Images

Las alertas están disponibles para determinados sismos de magnitud 4,5 o superior, aunque su activación depende de la intensidad estimada que pueda sentirse en cada ubicación.

Al recibir una notificación, el usuario también puede consultar información relacionada con el evento, recomendaciones de seguridad y un mapa con una estimación de la ubicación y la magnitud del movimiento.

Aunque esta herramienta no reemplaza las indicaciones de las autoridades ni permite anticipar un terremoto antes de que ocurra, mantenerla activa puede convertirse en un recurso adicional para reaccionar rápidamente ante un movimiento telúrico.