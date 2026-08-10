Horóscopo de hoy: Nana Calistar reveló las predicciones de los 12 signos para este lunes, 10 de agosto de 2026

Día a día, las personas buscan en el horóscopo una guía para saber cómo enfrentar el día a día, incluso el mes entero, sobre todo cuando buscan respuestas en temas de dinero, trabajo, amor y salud.
Son varias las personalidades que han ganado reconocimiento en el mundo por dar sus predicciones y una de ellas es Nana Calistar, la astróloga mexicana que se ha abierto paso en este mundo por dar vaticinios muy directos, certeros y con un lenguaje muy claro.
Horóscopo de Nana Calistar este lunes, 10 de agosto de 2026
- Aries
“La vida te va a sorprender de una manera que no tienes contemplada y será precisamente mediante una situación inesperada como comprenderás quién te quiere de verdad y quién solamente estaba ocupando espacio. Este 10 de agosto de 2026 comienza para Aries con una sacudida emocional que te ayudará a entender el verdadero significado del amor”.
- Tauro
“Se aproxima una situación que podría sacarte momentáneamente de balance, pero también dejarte un aprendizaje que necesitabas desde hace tiempo. Este 10 de agosto de 2026 vas a comprobar que existen las lecciones que uno no entiende hasta que la vida se las explica con manzanas”.
TAURO – 10 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 10, 2026
Se aproxima una situación que podría sacarte momentáneamente de balance, pero también dejarte un aprendizaje que necesitabas desde hace tiempo. Este 10 de agosto de 2026 vas a comprobar que existen lecciones que uno no entiende hasta que la vida se…
- Géminis
“Una amistad muy cercana podría atravesar una ruptura amorosa o una crisis bastante fuerte con su pareja y necesitará más tu compañía que tus consejos. No quieras convertirte en terapeuta de consultorio improvisado ni empezar con el clásico ‘yo te dije’, porque cuando alguien trae el corazón hecho pedazos, lo último que necesita es que le restrieguen sus errores”.
- Cáncer
“Los recuerdos van a andar de revoltosos y podrías comenzar este 10 de agosto de 2026 con sentimientos encontrados por una persona que ya no forma parte de tu vida como antes. Tal vez aparezca su recuerdo por una fecha, un lugar, una canción o simplemente porque la memoria tiene la mala costumbre de sacar fotografías emocionales cuando nadie se las pidió”.
CÁNCER – 10 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 10, 2026
Los recuerdos van a andar de revoltosos y podrías comenzar este 10 de agosto de 2026 con sentimientos encontrados por una persona que ya no forma parte de tu vida como antes. Tal vez aparezca su recuerdo por una fecha, un lugar, una canción o…
- Leo
“Vienen días en los que tendrás que pensar muy bien hacia dónde vas y, sobre todo, con quién quieres llegar. Has estado avanzando por inercia en ciertos asuntos, resolviendo lo urgente y dejando para después decisiones que ya piden atención. Este 10 de agosto de 2026 será importante para poner orden en tus prioridades, porque podrías descubrir que estás gastando energía”.
- Virgo
“Hay posibilidades de que un nuevo amor comience a hacer ruido en tu vida, pero no te aceleres ni quieras ponerle nombre a algo que apenas está aprendiendo a caminar. Tu corazón estará medio revuelto y podrías sentir atracción por alguien mientras todavía cargas dudas, recuerdos o sentimientos que no has terminado de acomodar”.
VIRGO – 10 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 10, 2026
Hay posibilidades de que un nuevo amor comience a hacer ruido en tu vida, pero no te aceleres ni quieras ponerle nombre a algo que apenas está aprendiendo a caminar. Tu corazón estará medio revuelto y podrías sentir atracción por alguien mientras…
- Libra
“Aprende de una buena vez a darte el lugar que mereces y deja de andar buscando explicaciones donde los hechos ya hablaron clarito. Has permitido que ciertas personas entren y salgan de tu vida como si tu corazón fuera tienda de conveniencia abierta las 24 horas, y no, criatura, también se cierra por inventario”.
- Escorpio
“Se empiezan a mover las aguas en el terreno económico y esta vez para bien, pero tendrás que dejar de pensar tanto las cosas y comenzar a ejecutarlas. Traes desde hace tiempo la idea de un negocio, venta, servicio o proyecto que podría convertirse en una fuente importante de ingresos si finalmente le das forma”.
ESCORPIÓN – 10 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 10, 2026
Se empiezan a mover las aguas en el terreno económico y esta vez para bien, pero tendrás que dejar de pensar tanto las cosas y comenzar a ejecutarlas. Traes desde hace tiempo la idea de un negocio, venta, servicio o proyecto que podría…
- Sagitario
“En el amor vienen movimientos que te van a sacar de la rutina y podrían hacerte replantear eso que jurabas que ya tenías bien decidido. Este 10 de agosto de 2026 comienza una etapa en la que vas a descubrir que una cosa es decir ‘yo ya no quiero saber nada del amor’ y otra muy diferente cuando aparece alguien que te habla bonito, te trata como mereces y hasta te vuelve a acomodar las mariposas que ya tenías jubiladas”.
- Capricornio
“Es momento de meterle mano a esas actitudes que sabes perfectamente que te están frenando, porque una cosa es tener defectos y otra encariñarte con ellos como si pagaran renta. Este 10 de agosto de 2026 te pondrá frente a decisiones importantes relacionadas con trabajo, relaciones y proyectos personales”.
CAPRICORNIO – 10 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 10, 2026
Es momento de meterle mano a esas actitudes que sabes perfectamente que te están frenando, porque una cosa es tener defectos y otra encariñarte con ellos como si pagaran renta. Este 10 de agosto de 2026 te pondrá frente a decisiones importantes…
- Acuario
“Es momento de cambiar la manera en que estás mirando tu vida, porque últimamente podrías estar concentrándote demasiado en aquello que falta y muy poco en todo lo que ya has avanzado. No necesitas convertirte en optimista de calendario y andar sonriendo cuando algo te está cargando la fregada; necesitas aprender a distinguir entre un problema real y uno que no lo es”.
- Piscis
“Se viene una carga importante de trabajo, pendientes y responsabilidades que podrían hacerte sentir que todos se pusieron de acuerdo para fregarte la paciencia al mismo tiempo. En el terreno laboral habrá asuntos que requerirán respuestas rápidas, cambios de última hora o responsabilidades que originalmente ni siquiera te correspondían”.
PISCIS – 10 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 10, 2026
Se viene una carga importante de trabajo, pendientes y responsabilidades que podrían hacerte sentir que todos se pusieron de acuerdo para fregarte la paciencia al mismo tiempo. En el terreno laboral habrá asuntos que requerirán respuestas rápidas,…