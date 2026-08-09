María Cecilia Botero confesó situación que vivió en su primer divorcio: “Quedé con 3 tenedores, 3 cuchillos, 3 cucharas”

María Cecilia Botero es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a una carrera que se ha extendido durante varias décadas y en la que ha demostrado su capacidad para interpretar personajes de distintos géneros. Su talento, carisma y particular estilo frente a las cámaras le han permitido ganarse el cariño del público y el reconocimiento dentro de la industria nacional.

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A pesar de su amplia trayectoria artística, algunos aspectos de su vida personal también han despertado curiosidad entre sus seguidores. Con el paso de los años, la actriz ha compartido diferentes experiencias y anécdotas que permiten conocer facetas menos visibles de su recorrido profesional y personal.

Precisamente, María Cecilia Botero volvió a llamar la atención recientemente luego de participar en una conversación con Flavia Dos Santos, en la que ambas abordaron un tema relacionado con la vida sentimental. Durante el diálogo, hablaron sobre los divorcios y las consecuencias que este tipo de procesos pueden tener en la vida de las mujeres.

En el diálogo que sostuvieron en Sin Filtro, de La FM, ambas cuestionaron el divorcio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, mencionando que a ella solo le había tocado la mitad de una casa.

“¿Has visto que el presidente Petro anunció que él y la esposa están divorciados y que ella solo tiene la mitad de una casa y nada más? Y tampoco va a poder trabajar porque está en la lista Clinton”, dijo la brasilera.

“¿Y tú crees que hay derecho que uno termine un matrimonio de 20 o 30 años con sólo la mitad de una casa? Eso ya está todo arreglado desde antes. No puede ser que esas cosas pasen así”, agregó.

María Cecilia Botero apuntó que ella creía que ya todo estaba acordado desde antes, pero allí aprovechó para revivir una situación que atravesó en su primer matrimonio, donde duró únicamente cuatro años con aquel hombre en dicha unión.

“Yo en mi primer matrimonio duré 4 años casada y quedé con 3 tenedores, 3 cuchillos, 3 cucharas… Mentiras, las otras 3 se las llevó”, relató.

“Vivíamos en una casa de la familia de él. Estábamos recién llegados, vivíamos en Canadá… llegamos acá y las cosas se pusieron mal. Nuestro menaje se perdió entre Miami y Barranquilla, nunca apareció. Nos robaron todo. Entonces la cosa fue dura”, agregó.

“El matrimonio estaba predestinado a fracasar”, respondió Dos Santos.

Esta conversación abrió paso a que la artista y la sexóloga indicaran que harían un espacio para hablar de los efectos de un divorcio en una mujer, ya que consideraban que eran las que resultaban más afectadas.

“Un día deberíamos hablar de la división de los bienes a la hora de una separación, porque por lo general le toca muy duro a una mujer buscar un abogado para hacer valer ciertos derechos que no están contabilizados durante la relación”

“Hoy en día uno no se puede dejar meter los dedos a la boca tan fácil, Flavia”.