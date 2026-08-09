Melina Ramírez habló de Mateo Carvajal y destapó verdad de su relación actual; fue clara sobre detalle: “Nunca se me ocurrió”

Hace varios años, Melina Ramírez y Mateo Carvajal se convirtieron en una de las parejas más reconocidas de la televisión colombiana después de iniciar una relación tras coincidir en el programa Desafío. El romance tomó fuerza con rapidez y posteriormente llegó su hijo Salvador, quien se convirtió en el principal vínculo entre ambos.

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Tiempo después, la pareja decidió ponerle fin a su relación y continuar sus vidas por separado. Aunque ninguno de los dos expuso públicamente los motivos que llevaron a la ruptura, con los años han demostrado que es posible mantener una relación cercana y respetuosa por el bienestar de su hijo.

Actualmente, Melina y Mateo comparten responsabilidades en la crianza de Salvador y han procurado que el menor conserve una relación cercana con ambos. Esta dinámica quedó nuevamente en evidencia con motivo del cumpleaños número siete del niño, celebración que reunió a sus padres en Medellín, en la vivienda de la familia paterna.

Para acompañar a su hijo en esta fecha especial, Melina se trasladó desde la capital hasta Medellín y llegó con una sorpresa para Salvador. La presentadora preparó un desayuno especial y aprovechó el encuentro para dedicarle unas emotivas palabras.

El momento terminó siendo especialmente conmovedor para la presentadora, quien no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su hijo y expresarle el cariño que siente por él. La celebración también permitió ver la cercanía que la modelo y el creador de contenido han logrado conservar como padres, pese a que hace varios años tomaron la decisión de continuar sus caminos por separado.

No obstante, recientemente, Ramírez fue invitada a La sala de Laura Acuña para hablar de su vida personal y laboral. En la charla, la presentadora fue clara sobre uno de los momentos más complejos de su realidad, específicamente cuando estuvo embarazada.

La celebridad puntualizó que pasó instantes duros, pero logró salir adelante con un proceso de sanación. Poco a poco se recuperó y se enfocó en su hijo, quien se ubicó en el centro de su presente.

Melina Ramírez aprovechó y habló de Mateo Carvajal, revelando cuál era la verdadera relación que sostenían en la actualidad.

¿Cuál es la verdadera relación entre Melina Ramírez y Mateo Carvajal?

De acuerdo con lo que mencionó la empresaria, las cosas con el paisa son muy estables bajo un vínculo parental. Los dos conservan buena comunicación y buena onda, centrándose en todo lo que corresponde a su hijo.

La presentadora de Yo me llamo indicó que consideraba que había ayudado mucho a que Salvador se sintiera tranquilo y feliz con sus dos entornos, pues trabajaba en equipo con Mateo Carvajal.

“Me quedo con una tranquilidad total de haber permitido que ellos se amen como se aman hoy. Yo he ayudado a esa relación”, dijo.

“Mate es un gran papá, yo le tengo mucho cariño, tenemos una gran relación. Es un papá maravilloso a su manera, claro que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, claro que hay cosas que no me parecen: el exceso de dulce, la tablet todo el tiempo”, afirmó.

“Son cosas que yo también he aprendido a llevar para relajarme. Los dos han sido maestros para mí, su relación ha sido una maestra para mí, para no controlar. Es un regalo para mi vida, porque uno en vano no tiene lo que tiene”, aseguró.

En cuanto a sus decisiones, la caleña mencionó que decidió permitir que todo surgiera como debía, generando vínculos muy especiales con su expareja y su primogénito.

“Quiero disfrutarme mi maternidad y quiero que él esté disfrutándose su paternidad, y que el gordo esté feliz disfrutando de ambos (...)”, afirmó en el formato.

Al referirse a su nueva pareja, señaló que nunca estuvo pendiente de una nueva relación, por lo que cuando llegó fue tan especial.

“Es tan curioso, porque nunca pensé en eso. Cuando me separé, que fue estando en embarazo, y con un proceso muy difícil, para mí fue como: ‘¿Qué?’. Yo en ese momento solo me centré en mi hijo, a sanarme, a estar otra vez para mí. Nunca se me ocurrió lo de otro hombre, tenía otras cosas más importantes que resolver”.