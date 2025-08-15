Suscribirse

Melina Ramírez confesó detalle detrás de su ruptura con Mateo Carvajal y habló de duro proceso que llevó: “Hubo mucha tristeza”

La presentadora comentó sobre su faceta como madre y reveló de qué manera sobrellevó los cambios en su vida.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 4:55 p. m.
Melina Ramírez y Mateo Carvajal terminaron hace varios años y llevan una buena relación como padres.
Melina Ramírez y Mateo Carvajal terminaron hace varios años y llevan una buena relación como padres | Foto: Instagram @mateoc17 / YouTube El Club del Caos / Montaje SEMANA

Hace algunos años, Melina Ramírez y Mateo Carvajal se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la farándula colombiana, luego de que surgiera un romance entre ellos tras coincidir en el programa Desafío. Su relación avanzó rápidamente y se fortaleció al punto de formar una familia con la llegada de su hijo Salvador.

Pese a la estabilidad que mostraban, el noviazgo no logró perdurar. Las diferencias comenzaron a aparecer y, poco después del nacimiento de su pequeño, ambos decidieron revelar la noticia de la ruptura y seguir caminos separados, manteniendo en reserva los motivos que los llevaron a tomar esa determinación.

Con el paso del tiempo, Melina Ramírez y Mateo Carvajal optaron por priorizar el bienestar de Salvador. Han logrado establecer una relación cordial y una comunicación fluida como padres, actuando con respeto y madurez. Su objetivo común ha sido garantizar que el niño crezca con la presencia y el cariño de ambos, evitando cualquier tipo de distanciamiento emocional.

Sin embargo, recientemente, la presentadora de Yo me llamo dialogó en un formato tipo pódcast llamado El Club del Caos, donde se sinceró con respecto a su papel como madre. En la conversación, la caleña indicó cómo ha sido el proceso con el niño, debido a que comparte crianza con el paisa en ciudades distintas.

En esta charla, Ramírez no dudó en recordar cómo fue su embarazo hace seis años, destapando que se había separado de Mateo Carvajal cuando estaba en pleno proceso de gestación. La famosa comentó que se desenfocó de su camino e ese instante, buscando herramientas para levantarse y salir adelante.

Mi proceso del embarazo fue súper difícil, yo me separé estando en embarazo. Entonces fue muy difícil porque imagínate, con todo lo que es el embarazo, el mar de emociones, todo y separándose. Digamos que fue un proceso muy complejo para mí porque en ese momento de mi vida me costó muchísimo encontrar ese norte... ese rumbo”, comentó.

Hubo mucha tristeza, pero tuve que trabajar internamente. No había de otra, sino seguir adelante y lograr hacerlo. Eso es lo que hoy en día también me tiene viendo la vida con otros ojos y cada día más conectada”, agregó.

TANTARARÁN: el arte de criar en libertad | Melina Ramírez | Ep 98

Melina Ramírez, que comentó sobre el proceso que llevó con su hijo en estos años, afirmó que todo fue un aprendizaje y un camino distinto, logrando estabilizarse para reconstruir una realidad. A pesar de que está sola con su hijo en Bogotá, contando con la compañía de su esposo, ha llevado métodos y dinámicas que considera correctas para su vínculo.

Cuando miro atrás, entiendo que esas pruebas me enseñaron a valorar lo esencial y a entender que uno siempre puede reconstruir su vida, por más duro que parezca”, afirmó.

Es importante destacar que Mateo Carvajal y la modelo han demostrado la buena relación que llevan en el presente, buscando un equilibrio para que su hijo pueda crecer de formas correctas.

Los dos son protagonistas de todo tipo de reacciones, donde elogian su buena química como padres.

Melina RamírezMateo CarvajalSalvadorEmbarazo

