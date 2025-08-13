Melina Ramírez habló sobre tema de su hijo y reveló realidad que viven; confesó detalle del pasado: “Lloré como 15 días”

Melina Ramírez ha llamado la atención de miles de personas en plataformas digitales, debido a su evidente talento dentro de los medios. Su trabajo en varias producciones la catapultó a la fama, donde suele destacar con su preparación, personalidad y belleza.

Uno de los detalles que más curiosidad genera de su vida es el rol de madre, el cual lleva realizando desde hace 6 años, cuando tuvo a su hijo Salvador, fruto de la relación que sostuvo con Mateo Carvajal.

Varias personas se han interesado en saber sus procesos, cómo es la comunicación con el creador de contenido y cómo lleva la relación con el pequeño, teniendo en cuenta que debe compartir tiempos con la familia paterna, ubicada en Medellín.

En una charla con El club del caos, Melina Ramírez reveló la forma en la que la maternidad la transformó, permitiéndole ser distinta y autoconocerse. Este paso la ayudó a modificar su pensamiento, su visión de la vida y las situaciones, enseñándole a Salvador maneras de llevar la realidad.

“Por la maternidad me conocí, me conocí en lo bueno, lo malo, en los miedos, las inseguridades. No puedo transformar lo que no conozco, entonces creo que me dio lo más bonito que es el autoconocimiento”, dijo en el pódcast.

La famosa comentó cómo ha sido el estilo de crianza del pequeño, pues comparte una rutina con ella y disfruta vacaciones con el papá. Aunque han llegado a acuerdos, en instantes debe hacerle entender cuáles son las dinámicas en cada hogar.

“Era ese punto de enseñarle: allá puedes vivir lo que ustedes quieran vivir y acá es otra forma. Los límites”, afirmó.

“Sentía ese susto de: ‘Dios mío, allá es un relajo total, acá entonces ¿cómo yo tengo que ser la que lo educa? Me toca la rutina, pero después dije: ‘Esa rutina también puede ser divertida porque no quiero que él crezca sintiendo... qué chévere es allá y acá no”, agregó, recordando cómo pasó todo desde muy chiquito.

La presentadora comentó sobre los procesos que lleva con su hijo. | Foto: YouTube El Club del Caos

Melina Ramírez fue clara en que no buscaba ser radical con su crianza, pues comprendió que su realidad también podía ser divertida y feliz, permitiendo que el menor se sintiera cómodo. Aunque sabía que debía poner reglas y llevar actividades específicas, también lo dejaba disfrutar de cosas.

“También lo dejo comer dulces como hasta un unto que digo: ‘Gordo, ya no más. Lo siento, acabamos de llegar de vacaciones y fue como no más dulces’. ‘Comiste un montón’, pero en vacaciones era como: ‘Come tranquilo dulces’. Trato de tomar un límite para todo”, aseguró.

La presentadora señaló que la vida no se trataba de extremos y prohibiciones, ya que estaba interesada en que su hijo creciera distinto, probando y navegando en espacios que le dejaran aprendizajes.

En cuanto a entender decisiones y transformar pensamientos, Melina Ramírez se sinceró sobre el proceso con Mateo Carvajal, pues Salvador viajó de 10 meses a pasar tiempo con él. La celebridad confesó que fue horrible separarse del pequeño unos días, pero entendió que era lo que correspondía y era lo mejor para su bienestar.

“Para mí fue horrible la primera vez que se fue. Yo lloré como 15 días antes. Lloré como una semana que estuvo con el papá, o sea, no dormía conmigo toda esa semana. Si lo veía, pero lloraba. Ya después más grandecito, cuando se iba, que ya no estaba lactando, que ya se iba solito, pues no”, contó.