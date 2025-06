Melina Ramírez se convirtió en una de las presentadoras más conocidas de la televisión colombiana, debido a su amplia trayectoria en los medios y las plataformas digitales. La caleña conquistó con su talento, belleza, estilo y personalidad, lo que llamó la atención de miles de personas, quienes se interesaron por saber más de su vida personal.

A pesar de que es muy reservada con respecto a su intimidad, Melina Ramírez utilizó algunos espacios para abrir su corazón y exponer experiencias que atravesó. La celebridad no dudó en ser sincera y real, al contar un poco de los sucesos que la marcaron de una u otra.

De hecho, recientemente, la presentadora de Yo me llamo estuvo como invitada en Vos Podés, de Tatiana Franko, donde conversó sobre su realidad y la forma en que sobrellevó la ruptura amorosa con Mateo Carvajal.

La empresaria indicó que este proceso personal no fue nada fácil, ya que tenía ideales muy marcados en su mente sobre las relaciones amorosas. Una vez pasó por este cambio, se enfrentó a pensamientos complejos, los cuales dificultaron su camino emocional.

“Para mí fue muy difícil ver a todos en el medio y que no se estuvieran separando, como yo, o siendo madre soltera como me pasó. Los casos cercanos tenían su hogar perfecto, y no perfecto como algo malo, sino que son como una inspiración... pero para mí fue difícil”, dijo.

En la entrevista, Melina apuntó que aprendió bastante de su separación, se alejó de las redes y entendió que no debía dar explicaciones de lo que ocurría en aspectos tan privados. Aunque recibió comentarios y opiniones bonitas, la lección fue que nada de eso la definía, ya que ella misma sabía quién era.

“No podía con tanto. Trato de ser muy sincera en mis redes sociales, me muestro tal cual. Estaba tan afectada en mi vida personal que me separé de las redes, me perdí. Cuando vuelvo, ahí fui a contar lo que pasó y ya. Ahí entendí que no tengo que dar explicaciones de nada, cada vez lo entiendo más, hasta el día de hoy. Tengo redes sociales muy bonitas, las personas que me siguen, en su gran mayoría, siempre comentan cosas bonitas, pero entendí que ni eso me sube ni me baja, me mantiene tal cual soy. Las verdades de las personas no me pueden definir, yo sé quién soy”, aseguró.

En cuanto al rol paterno que comparte con Mateo Carvajal, la modelo indicó que nunca estuvo interesada en que su hijo cargara con cosas que no le correspondían, por lo que se centró en que él entendiera ambas figuras con la misma importancia.

La colombiana fue reiterativa en que el papá y la mamá tenían el mismo papel y relevancia en el crecimiento de Salvador, por lo que lo dejaba ser libre, mientras valoraba el trabajo que hacía el creador de contenido con su pequeño.

“Si yo hubiera asumido muy diferente mi separación, de pronto a mi hijo lo hubiera cargado de cosas que no le corresponden. Lo único que he permitido es que sea un niño que tome a su mamá como toma a su papá. Es decir, la madre es tan importante como el padre, y viceversa... no puedo pretender que por ser madre soltera y haber vivido un montón de cosas, vaya a minimizar la importancia del papá”, comentó.

“Soy consciente de que no todos los niños papás quieren asumir su responsabilidad, entonces en eso hemos sido muy bendecidos, porque Salva tiene a Mate, que es hermoso como papá. También es porque yo he podido aportar para que esa relación sea sana y se construya, con nuestras diferencias... también muchas cosas me toca decirle con las que no estoy de acuerdo, o no me parecen... Soy la mamá consciente de que esos dos son unos locos, pero me encanta porque Salvador vino a enseñarme que tengo que abrirme y fluir”, agregó.

Melina Ramírez fue directa con respecto a esta labor que comparte con Carvajal, al enfatizar en que ambos aprenden a ser padres, al obtener frutos positivos que se reflejan en la felicidad de su hijo. De hecho, respondió a quienes la critican por lo que pasa con el exparticipante del Desafío y el menor, indicó que le encanta que ese amor de ellos se consolidara y fuera especial.

“No soy quien para decir: ‘Hasta aquí puedes ser papá’ o ‘Mira, Salva, hasta aquí puedes’... lo dejo ser libre para que tome a su papá como quiera, lo que tenga que aprender. Es un derecho natural que ambos tengan su relación y se amen, me encanta. Aprendí, y él también, en esa relación, porque nadie nos enseñó o preparó... nos ha tocado aprender en el camino y descubriendo la mejor manera. Lo estamos haciendo bien porque veo a un niño feliz”, reveló.

De igual manera, la integrante de Caracol Televisión señaló que ahora su realidad era muy distinta, había entrado en una etapa madura y tranquila. En este espacio habló de su actual esposo, Juan Manuel Mendoza, con quien construyó una familia bonita y sólida.

“Estoy muy feliz, muy tranquila, es otra etapa de mi vida más madura y centrada, donde ya sé lo que quiero... ya sé lo que soy, sé para dónde voy, ya sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas, pero tengo un camino avanzado en mi vida personal. Tengo un matrimonio muy estable, sólido, lindo, tengo un hombre maravilloso a mi lado”, dijo en el pódcast.

