“Un proceso durísimo”: Melina Ramírez rompió el silencio y contó cómo fue su separación de Mateo Carvajal

Melina Ramírez se convirtió en una de las presentadoras más comentadas de la televisión nacional, no solo por su belleza y personalidad, sino por el evidente talento que tiene para manejar distintos formatos y proyectos. Su paso por los reinados de belleza la llevó a cautivar las miradas de integrantes de RCN, quienes la ficharon para la sección de entretenimiento, donde consolidó su imagen en los medios.

Pese a que su carrera inició de una forma inesperada, teniendo en cuenta que su pasión eran los deportes, sus conocimientos le ayudaron a tomar impulso y ganar reconocimiento por el carisma que transmitía frente a las cámaras. Los fanáticos se interesaron en su vida personal, siguiéndola en redes sociales e interactuando con los detalles que revelaba.

Uno de los focos de atención de los curiosos fue la relación sentimental que sostuvo con Mateo Carvajal, con quien se topó en una de las temporadas de El Desafío. Los dos nunca interactuaron en el programa, por lo que su amor surgió una vez terminó el proyecto y coincidieron en una reunión a la que fueron invitados.

En entrevista con la revista Don Juan, Melina Ramírez abrió su corazón y relató algunas cosas del vínculo amoroso que sostuvo con el deportista, indicando cómo fluyó todo para que avanzaran y se convirtieran en padres de Salvador.

“Fue muy curioso: yo no era la presentadora principal, salía muy poquito, diez segundos, pero la gente se conectó un montón conmigo y se acuerda hasta el día de hoy. Seguía al aire, pero ya se habían acabado las grabaciones, y por eso para la gente era como si todavía siguiera…aquí empezamos a hablar, a conocernos, en el reality, de hecho, nunca hubo conexión, para mí era un participante más”, dijo la caleña sobre su romance y la experiencia en el reality.

El tiempo pasó y poco a poco conectaron más, consolidando una química significativa e inesperada. La presentadora quedó embarazada y ahí fue cuando comenzaron a llegar las diferencias, por lo que en diciembre de 2019 confirmaron la ruptura amorosa.

Según las declaraciones que brindó la modelo al medio, y que recogió El Tiempo, el proceso de separación no fue nada fácil para Ramírez, ya que el ser madre soltera la afectó y la llevó a tener algunas crisis internas. La colombiana mencionó en el diálogo lo que tuvo que lidiar en el posparto y las acciones que tomó para no causarle daño a su bebé.

“Fue un proceso durísimo y necesitaba a mi familia. Mi ginecobstetra me decía: ‘Alístese que usted tiene todo para que le dé una depresión postparto’, y yo dije: ‘No, si a mí me da depresión postparto, me lleva el hijue$#$, porque estoy vuelta m%$3rda por dentro, donde yo le deje coger fuerza a esta depresión o a esta tristeza, ¿quién va a alimentar a mi hijo?’”, señaló.

Ante esta situación, Melina Ramírez optó por regresar a Cali e iniciar de nuevo, teniendo en cuenta que debía luchar por el bienestar de Salvador. Al estabilizar todo en su vida, la presentadora manejó la relación con Mateo Carvajal de la mejor manera, confirmando lo bien que se entienden como padres y la buena labor que hace el paisa con el niño: “Tenemos una muy buena relación y él es un gran papá”.

Mateo Carvajal confesó cómo es su relación con el futuro esposo de Melina Ramírez

Tanto el ganador del Desafío Súper Humanos como la presentadora tienen nueva pareja. Ramírez confirmó su compromiso de matrimonio con el actor Juan Manuel Mendoza en diciembre de 2021, un tema que despertó la curiosidad de los seguidores de Carvajal, sobre la relación que tiene con el prometido de su expareja.

El pasado 31 de diciembre, un año atrás, Melina publicó un carrusel de fotos en Instagram en el que contó que se casa con el famoso actor y cantante Juan Manuel Mendoza.

“Te amo. Soy muy afortunada de tenerte, quiero construir a tu lado el hogar que soñé. Gracias 2021 por tanto. ¡Qué felicidad tengo!”, escribió la presentadora en su publicación.

Los seguidores de Mateo Carvajal aprovecharon que abrió el espacio para preguntas en sus historias de Instagram, para consultarle sobre cómo es su relación con Juan Manuel Mendoza.

“¿Cómo te la llevas con el padrastro de Salvador?”, le preguntaron a Carvajal en la red social. El influenciador y modelo no evadió el interrogante del usuario de Instagram y contestó con mucha tranquilidad.

“Aún no he tenido el placer de conocerlo, pero nos llevamos bien”, respondió Mateo Carvajal en aquel entonces en sus historias de Instagram, en donde tuvo más interacción con sus seguidores.