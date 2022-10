Melina Ramírez publicó tierna foto agarrada de la mano de su hijo; le dedicó emotivas palabras

Melina Ramírez se convirtió en una de las presentadoras más reconocidas de la televisión nacional, debido a los proyectos en los que participó y el talento que reflejó ante las cámaras. Su paso por producciones famosas la llevó a ganarse el corazón de los televidentes, quienes destacaron su labor y desempeño en el entretenimiento.

La caleña cautivó con su belleza y personalidad, despertando interés en miles de personas, las cuales acudieron a las plataformas digitales para conocer más detalles de su vida personal y privada. Uno de los focos de atención más grandes de la modelo es su pequeño hijo, Salvador, fruto de la relación que sostuvo con Mateo Carvajal.

Ramírez, al igual que su expareja, le da bastante protagonismo a su niño en las redes sociales, compartiendo varios de los momentos que atraviesan en medio de su crecimiento. La colombiana dejó a la vista las ocurrencias de su pequeño, además de la ternura que refleja cuando disfrutan de planes y viajes.

Recientemente, la presentadora enamoró a más de uno de sus fieles seguidores de Instagram con una inesperada foto en compañía de Salvador, donde aparecen agarrados de la mano, mientras sonríen y se miran fijamente. La postal fue capturada en un ambiente natural, por lo que funcionó para generar una vibra mucho más tranquila y emotiva.

Melina Ramírez aprovechó el espacio y regaló un emotivo mensaje, donde señaló que su hijo era lo más importante en su proceso de aprendizaje. La modelo puntualizó que lejos de ser perfecta, ha logrado plasmar su mejor versión gracias a él.

“He tenido que transformarme. He tenido que crecer. He tenido que aprender. Y gracias a eso, hoy puedo darte lo mejor que soy, que lejos de ser perfecto, es mi SER en su mejor versión. Te regalo mis más bonitos pensamientos y sentimientos. Tú los inspiras, Salvador”, escribió la caleña en el pie de foto.

Melina Ramírez reveló la verdadera razón por la que está alejada de la televisión

Al participar en distintas producciones como El desafío y Yo me Llamo, la caleña logró despertar toda clase de reacciones en los televidentes, quienes disfrutaron de su versatilidad para presentar varios tipos de formatos. Su porte y naturalidad cautivaron a los curiosos, los cuales aplaudieron el trabajo que realizó hasta el último día en cada una de las grabaciones.

Sin embargo, la colombiana desapareció por un tiempo de los medios de comunicación y se ausentó de varios proyectos que fueron anunciados en canales como Caracol Televisión. La incertidumbre se apoderó de sus seguidores y fanáticos, quienes optaron por seguirla en sus redes sociales para saber detalles de los proyectos en los que estaba.

Ante la ola de preguntas que aparecieron en las plataformas digitales, un programa de entretenimiento quiso indagar la verdadera razón por la que la modelo se mantuvo alejada de la pantalla chica en los últimos meses.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una entrevista para el formato Lo sé todo, a Melina Ramírez le preguntaron directamente por la razón por la que no se ha dedicado a la televisión en este tiempo. La empresaria se sinceró y aseguró que todo se trataba de su marca, a la cual le estaba dedicando la mayor cantidad de atención posible.

“He estado enfocadísima en mi marca Go Up, sacándola adelante, con nuevos retos; muy, muy enfocada en esta nueva faceta de empresaria y por supuesto de mamá siempre. He estado muy perdida, demasiado ocupada, emprender no es fácil, pero es una faceta que me tiene enamorada también y trabajando muy duro”, dijo la presentadora, quien se mostró emocionada con todas las ideas que surgieron en su vida laboral.

“Yo estoy ahí detrás de cada detalle, entonces me consume toda la energía y el trabajo, pero estoy ahí feliz”, agregó Ramírez en sus declaraciones.