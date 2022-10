Video | Mateo Carvajal se burló de seguidoras que lo criticaron por video llorando

Mateo Carvajal se robó las miradas de miles de sus fieles seguidores de las plataformas digitales, debido a una serie de contenidos que compartió en su cuenta de Instagram. El deportista llamó la atención con los tiernos momentos que pasó con su hijo, Salvador, en la visita que hizo en los últimos días.

Sin embargo, el paisa no logró contener las emociones y publicó un video en el que se le vio llorando por tener que despedirse del niño. Carvajal manifestó que, aunque intentaba ser fuerte, ver que el pequeño se regresaba a casa con Melina Ramírez lo afectaba mucho.

En el contenido, el influencer aseguró que Salvador Carvajal llegaba a su vida en situaciones donde la realidad estaba de cabeza y lograba resolverlo todo con su amor y cariño. El antioqueño compartió el clip para desahogarse y reflejar ese sentimiento de padre que tiene, enviando un mensaje a todos los que pasan por lo mismo.

Sin embargo, las cosas no resultaron como Carvajal lo esperaba, ya que una serie de seguidoras no dudó en arremeter contra él y criticarlo por aparecer “llorando” frente a la cámara. El colombiano se mantuvo en silencio por un rato, pero luego decidió responder y ‘boletear’ a aquellas mujeres que lo juzgaban sin entender el contexto.

En una dinámica a través de su cuenta oficial de Instagram, Mateo publicó unos videos en los que quiso pronunciarse al respecto y hablarle directamente a cada una de las seguidoras que lo trataba de ofender con el tema del niño. El deportista compartió pantallazos de los comentarios que recibió y les envió palabras a aquellas mujeres.

De acuerdo con lo que se observó, el paisa indicó que parecía que todas las colombianas que consumían su contenido hacían parte de un grupo enfocado en molestarlo y reprocharle cada video que subía. El ganador del Desafío bromeó y dijo que se trataba de un comité llamado ‘Siervas del evangelio perdido’.

“Les quiero mostrar cuánta gente tengo bloqueada en mi Instagram porque tengo un grupo de seguidoras que hacen parte como de una secta. Hace poquito subí un video llorando porque mi hijo se iba y que hijue… problema. Se las quiero presentar, son una chimba”, dijo en uno de los clips para arrancar.

El creador de contenido detalló que tenía un grupo gigante de personas bloqueadas por las discusiones que tuvieron en el pasado, las críticas que recibe y los comentarios innecesarios que le hacen sobre su hijo. Allí dio paso a mostrar el tipo de palabras que le dan sus seguidoras, quienes aseguraban que todo era marketing y mentiras para lograr likes.

“Elizabeth, ¿usted cree que me exprimí la córnea para llorar y poder subir el video? Lo subí porque me dio la gana y porque fue un momento emotivo. A algún mari… le tuvo que haber llegado ese video”, expresó el deportista para la primera seguidora, a quien también elogió.

Una vez cambió de imagen, Mateo se dirigió a otra mujer que lo juzgó y lo señaló de “nena” por llorar ante la partida de su pequeño. La usuaria también atacó al paisa con el tema de la presentadora, asegurando que todo les pasaba por pensar antes de separarse.

“Doña María, me está desconcentrando ese pedacito de carne que te estás sacando de esa muelita. ¿Que lloro como nena? ¿Entonces me atraganto con lo que estaba sintiendo? Téngame un poco más de paciencia”, comentó en el clip.

Para finalizar la actividad de Instagram, el antioqueño quiso enviar un mensaje a otra seguidora, quien le pidió que no aparentara lo que no era solo por conseguir visualizaciones e interacciones. El colombiano aprovechó y le mencionó una frase a la mujer, tomándolo con gracia y humor.

“Doña Betty, buena frase la que tiene en su perfil, está más iluminada que Sócrates. ‘Muéstrate como eres’, pero no te entiendo… me muestro como soy y me regañas. Ojo porque lo tienes en tu perfil. Doña Betty, estoy haciendo lo que estás diciendo ahí y luego me atacas, ¿te parece justo?”, agregó.