Gente

Mateo Carvajal expuso susto que pasó por dura situación que enfrentó: “Casi me les voy”

El paisa comentó acerca de una experiencia que vivió y que casi le pasa factura con un tema de salud.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de marzo de 2026, 9:24 a. m.
Mateo Carvajal, creador de contenido.
Mateo Carvajal, creador de contenido. Foto: Instagram @mateoc17

Mateo Carvajal se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más comentados en las plataformas digitales, gracias a las publicaciones que comparte sobre su vida cotidiana y los detalles que suelen salir a la luz sobre su ámbito personal.

El antioqueño ha logrado captar la atención de miles de seguidores con videos y fotografías de sus rutinas de entrenamiento, los momentos que disfruta junto a su hijo Salvador Carvajal y las distintas competencias deportivas en las que participa en diversos escenarios.

Sin embargo, recientemente, Mateo Carvajal despertó toda clase de reacciones en los curiosos, debido a una publicación que realizó en sus redes sociales. El creador de contenido, con su distintivo toque, contó una realidad que atravesó, y que lo hizo sentir distinto.

Mateo Carvajal, que hizo ‘tatuaje’ a su hijo, compartió imágenes de una travesía que llevó a cabo a una cumbre, donde, por poco, pasa un susto. El famoso aseguró que “casi se iba” por la exigencia física que requería esta clase de actividad.

Por primera vez en mi vida llegué a una cumbre. Y casi me les voy por creerme un hombre de las montañas que entrena en llano grande y escucha música andina”, escribió.

En otro contenido, el paisa mostró parte de dicho recorrido, asegurando que su cuerpo no reaccionó como esperaba, pues se estaba quedando sin aire y su sistema estaba yéndose por el lado que no era, al punto de casi tener una recaída.

Hoy dizque me representaba el cóndor de Los Andes y casi me devuelven al campamento porque me estaba dando la pálida y quedando sin oxígeno, qué vergüenza. (...) Ya terminamos las grabaciones del documental”, agregó en otra publicación.

Mateo Carvajal habló de experiencia que vivió.
Mateo Carvajal habló de experiencia que vivió. Foto: Instagram @mateoc17 - Montaje SEMANA

Estas condiciones climáticas y los esfuerzos mentales jugaron en contra de la actividad, ubicándolo como protagonista de casi un susto por tema de salud. Aunque contaba con el equipo de personas preparado para estas situaciones, sí manifestó que todo era muy diferente a lo que creía.

