“Si yo hubiera asumido muy diferente mi separación, de pronto a mi hijo lo hubiera cargado de cosas que no le corresponden. Lo único que he permitido es que sea un niño que tome a su mamá como toma a su papá. Es decir, la madre es tan importante como el padre, y viceversa... no puedo pretender que por ser madre soltera y haber vivido un montón de cosas, vaya a minimizar la importancia del papá”, comentó.

“Soy consciente de que no todos los niños papás quieren asumir su responsabilidad, entonces en eso hemos sido muy bendecidos, porque Salva tiene a Mate, que es hermoso como papá. También es porque yo he podido aportar para que esa relación sea sana y se construya, con nuestras diferencias... también muchas cosas me toca decirle con las que no estoy de acuerdo, o no me parecen... Soy la mamá consciente de que esos dos son unos locos, pero me encanta porque Salvador vino a enseñarme que tengo que abrirme y fluir”, agregó.