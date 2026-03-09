Melina Ramírez se fue de viaje con la ex de su esposo para tener importante celebración familiar; llevaron a sus hijos

En redes sociales, hace algunos días, la presentadora colombiana Melina Ramírez compartió un momento muy especial para su familia: el cumpleaños número 15 de Valeria, la hija de su esposo, el actor Juan Manuel Mendoza.

Melina publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a la niña y aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje que dejó ver la cercana relación que han construido desde que se convirtió en parte de su vida.

“Hoy cumple 15 años nuestra niña, la princesa de la casa. Qué afortunada me siento de tenerte en mi vida. Siempre estaré aquí para ti, como tu amiga y tu segunda mamá”, escribió la presentadora.

En el mismo mensaje, la presentadora aclaró que usa ese término con el consentimiento de la madre de la joven, lo que también reflejó el respeto y la buena relación que existe entre todos.

Además de las fotos recientes, Melina recordó uno de los primeros momentos que compartieron. Mostró un dibujo y una carta que Valeria le regaló el fin de semana en que se conocieron, un detalle que, según contó, guarda con mucho cariño.

“Esa última foto es la primera carta que me hizo cuando nos conocimos. Cómo pasa el tiempo de rápido”, comentó.

Al final de la publicación, Ramírez dejó una reflexión para sus seguidores sobre el amor y las diferentes formas en que puede aparecer en la vida.

Melina Ramírez se reunió con expareja de su esposo

Recientemente, la presentadora, su esposo y su hijo Salvador se reunieron con Daniella Donado, expareja de Juan Manuel y madre de Valeria, junto con su esposo Virgilio Torres y sus tres hijos, con el objetivo de celebrar los quince años de la hija del famoso actor y cantante.

En Instagram, Melina publicó un video del viaje que tuvieron, teniendo de fondo la canción de la icónica serie Friends. En este post se ve primero solamente a Valeria, luego llegan sus padres, después Melina y Virgilio junto a los otros hijos, demostrando así una gran madurez y capacidad para ser una familia feliz.

En redes, varios internautas halagaron este gesto de unión que tienen todos: “Madurez, bravo”; “Qué belleza, así actúan las personas felices”; “El mayor y más grande ejemplo de madurez y amor por los hijos, qué grandes”; “La verdadera fortuna”; “Eso se llama madurez”; “Me encanta, como tiene que ser, unidos entorno de la felicidad de las familias”; “Qué gran ejemplo el que dan”; “Qué admirable la relación entre padres, y esa niña afortunada de tenerlos, ellos sí entendieron que la salud mental de su hija era lo más importante”, se lee.