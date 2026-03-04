Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

En la pantalla chica de la televisión nacional hay varias presentadoras que destacan por su talento y que han ganado, con el paso de los años, el amor de los televidentes. Entre ellas se encuentra Melina Ramírez.

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

La caleña ha estado como presentadora en varios programas de televisión como Sueño Fútbol, Desafío 2017: Súper Humanos, Cap Cana, La vuelta al mundo en 80 risas, entre otros, y también en Yo me llamo, donde ha estado en los últimos años.

Además de su habilidad para presentar en televisión, sus seguidores también se interesan en conocer más de ella, sobre todo de su vida personal, especialmente la amorosa.

En octubre del año 2023, Melina volvió a darle una oportunidad al amor y se casó con el actor Juan Manuel Mendoza, quien tiene una hija llamada Valeria, que recientemente cumplió sus 15 años.

La presentadora publicó mensaje por el cumpleaños de la hija de su esposo. Foto: YouTube El Club del Caos

Melina Ramírez dedicó mensaje a la hija de su esposo por sus quince años

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora publicó algunas fotografías que tiene junto a Valeria y en la publicación dejó un mensaje de celebración por la especial fecha y lo que llamó la atención fue que dijo que para la niña ella es como su “segunda mamá”.

“Hoy cumple 15 años nuestra niña que se creció, la princesa de la casa. Cómo te amamos, gordita, qué afortunada me siento de tenerte en mi vida. Aquí siempre estaré para ti, como tu amiga y segunda mamá (con el permiso ya autorizado de tu mami)”, escribió inicialmente, dejando ver que ese título lo usa porque la madre de la niña lo aprueba.

Con un gran sentimiento, Melina publicó un dibujo hecho por Valeria que le dio de regalo cuando se conocieron:

“La última foto, fue la primera carta que me hizo el fin de semana que nos conocimos. Cómo pasa el tiempo tan rápido”, añadió.

En este mismo post, Melina aprovechó para enviar una reflexión a todos aquellos que tal vez ponen en tela de juicio el amor: “PD: el amor llega de muchas maneras y en diferentes personas; solo tienes que estar abierta a darlo y a recibirlo. De eso se trata la vida”.

Juan Manuel Mendoza y Melina Ramírez. Foto: Instagram Juan Manuel Mendoza

Su esposo, Juan Manuel Mendoza, respondió a esta publicación y dejó un comentario que muestra el orgullo que tiene por haber construido una familia junto a Melina.

“No puedo ser más afortunado”, escribió.

También en su cuenta de Instagram, el actor realizó una publicación en celebración de los 15 años de su hija: “¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida, no puedo estar más orgulloso de ser su papá! Alma noble, corazón enorme y espíritu fuerte, eso es Vale. Te amo, hijita”, escribió, a lo que Melina respondió: “15 años [emojis llorando]. Se nos creció”.