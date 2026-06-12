Shakibecca, imitadora de Shakira, se presentó con motivo del Mundial 2026; FIFA podría sancionarla

En medio de la alegría que viven miles de personas por el Mundial 2026, una de las apariciones que más comentarios ha generado en redes sociales fue la de Shakibecca, creadora de contenido conocida por su caracterización inspirada en Shakira.

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La mujer apareció recientemente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para recibir a algunos de los turistas que han comenzado a llegar al país con motivo del torneo deportivo.

La presentación ocurrió el lunes 8 de junio y rápidamente empezó a circular en plataformas digitales mediante videos grabados por asistentes y viajeros que se encontraban en el lugar.

México, que comparte la organización del campeonato con Estados Unidos y Canadá, se ha convertido en uno de los puntos de encuentro para miles de aficionados que asistirán a los encuentros programados en distintos estadios de Norteamérica.

Shakibecca y Shakira. Foto: Instagram @shakibecca

Durante su aparición, Shakibecca interpretó Dai Dai, canción oficial del Mundial 2026 y llamó la atención porque utilizó elementos visuales asociados al torneo y a su identidad oficial.

Precisamente ese detalle fue el que abrió el debate entre usuarios y expertos en propiedad intelectual en redes sociales. Diversas publicaciones señalaron que algunos de los recursos empleados durante la presentación estarían protegidos por derechos de autor y normas de uso comercial vinculadas con la FIFA, entidad que históricamente mantiene controles estrictos sobre el uso de su imagen, marcas registradas y activos oficiales.

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Hasta el momento no existe un pronunciamiento público que confirme una sanción contra la imitadora. Sin embargo, en redes comenzó a surgir la posibilidad de que el organismo revise si hubo utilización no autorizada de elementos oficiales del campeonato.

Otro aspecto que alimentó la conversación es que la presentación no fue anunciada por ninguno de los canales oficiales relacionados con la federación ni con la programación pública del Mundial, por lo que algunos internautas cuestionaron aun más lo ocurrido.

Más allá de la discusión legal, la aparición volvió a poner a Shakibecca en el centro de la conversación digital, ya que aunque una parte del público reconoce el trabajo que realiza como imitadora y destaca el nivel de detalle con el que reproduce la imagen de Shakira, muchos otros han expresado incomodidad frente a algunas de sus intervenciones públicas.