Gente

Melina Ramírez habló sobre cómo es la verdadera relación con la hija de Juan Manuel Mendoza, su esposo: “Debe dejar claro”

La presentadora no dudó en responder algunas interrogantes, relacionadas con su vida actual.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de marzo de 2026, 12:59 p. m.
Juan Manuel Mendoza y Melina Ramírez.
Juan Manuel Mendoza y Melina Ramírez. Foto: Instagram Juan Manuel Mendoza

Melina Ramírez se ha consolidado con el paso de los años como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. Su participación en formatos de entretenimiento como Yo me llamo y El Desafío le permitió ganar gran visibilidad ante el público, destacándose por su estilo frente a las cámaras, su carisma y su talento.

Melina Ramírez se fue de viaje con la ex de su esposo para tener importante celebración familiar; llevaron a sus hijos

Además de su trabajo en televisión, la también empresaria ha despertado la curiosidad de muchos seguidores interesados en conocer más detalles de su vida personal.

Uno de los temas que más llamó la atención recientemente fue su relación con el actor Juan Manuel Mendoza. La pareja, que desde hace un tiempo venía consolidando su historia de amor, decidió dar un nuevo paso en su relación y llegar nuevamente al altar.

Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, reveló cuál es su rasgo más tóxico.
Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @juanmamendozah

La noticia generó gran interés entre los seguidores de ambos, quienes pudieron ver en redes sociales distintos momentos que ha pasado la pareja desde que quisieron darse el “sí” y emprender un camino juntos.

Gente

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, expuso su lucha contra el cáncer en nostálgica canción: “Es oscura, pero luminosa”

Gente

¿Murió Reynaldo Armas? Se conoce verdad de su estado de salud tras estar en una UCI de Bogotá

Gente

Mánager de Blessd habría atropellado a ciclista en Medellín; estaría bajo efectos de alcohol mientras conducía lujosa camioneta

Gente

Horóscopo para este lunes, 16 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Michael B. Jordan conquistó los Premios Óscar y ganó su primer galardón por una inigualable actuación en ‘Pecadores’

Gente

Karol G cambió de look y lució inesperada imagen en la fiesta de los Premios Óscar 2026

Gente

Carolina Acevedo habló de su separación de Roberto Cano y contó detalle: “No le puse los cachos”

Gente

Melina Ramírez se fue de viaje con la ex de su esposo para tener importante celebración familiar; llevaron a sus hijos

Gente

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

Gente

Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

De hecho, al disfrutar de esta historia, las miradas de los curiosos se posaron en los hijos de ambos, que son Salvador Carvajal, hijo que tuvo la presentadora con Mateo Carvajal, y Valentina Mendoza, hija del actor, fruto de su relación con Daniella Donado.

Con el pasar de los días, la atención de los seguidores se fue hacia Melina Ramírez y su relación con la menor, ya que en publicaciones se les ve unidas y bastante contentas al disfrutar con la otra.

Por esta razón, en una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario interrogó a la famosa para saber si Valentina no celaba al papá con ella, teniendo en cuenta que todas las interacciones eran distintas.

“¿Vale, no cela a su papá?”, escribió en la casilla.

La presentadora, que habló sobre su proceso de separación con Mateo Carvajal, indicó que esto no ocurría entre ellas, pues manejaba mucha madurez y conocimiento de que no era una competencia entre ambas.

Melina Ramírez fue enfática en que respetaba los espacios padre e hija, mientras que la menor también entendía cómo eran los contextos de este matrimonio.

No, porque yo la respeto mucho a ella, respeto los espacios de los dos. Siempre ha sido tan hermosa conmigo”, dijo.

El adulto es quien debe dejar claro que no hay competencia y menos si se trata de niños... solo hay equipo para sumar”, agregó, demostrando cómo todo funciona en su familia.