⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

En la televisión colombiana hay varias figuras femeninas que, con el paso del tiempo, se han ganado el cariño del público gracias a su talento frente a las cámaras, y una de ellas es Melina Ramírez, quien se encuentra casada con el famoso actor y cantante Juan Manuel Mendoza.

Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

El actor caleño ha pasado por distintas producciones de la pantalla chica como A corazón abierto, La niña y La Influencer.

En la música, hace parte de la agrupación musical V Vinilo, donde comparte junto a Karoll Márquez, Juan Manuel Medina, David Palacio, Alejandro González y Carlos Montaño.

Más allá de su trabajo en televisión y en el escenario musical, muchos de sus seguidores sienten curiosidad por lo que pasa en su vida personal, sobre todo su vida amorosa.

Recientemente, él mismo sorprendió al hablar abiertamente en Inexpertas, de Bésame, sobre cuál considera que es su rasgo más “tóxico” dentro de una relación de pareja.

En la actualidad, la forma en la que se llevan las relaciones de pareja ha cambiado totalmente y todo se debe a la era digital, ya que las conversaciones son más por chat y llamadas que en persona.

Por el hecho de que esto ahora es así, hay algunas personas que ven ciertos actos como una falta de respeto y de interés, y dentro de estos está el dejar en visto o en leído un mensaje, y esto es lo que molesta al reconocido actor.

En la conversación, Juan Manuel Mendoza afirmó que esto le “emputa”. Según mencionó, él es muy exigente con la educación y esto para él hace parte de ser respetuoso.

“Me emputa que me dejen en visto. Sobrepienso. Aunque no soy mucho de WhatsApp, sino de hablar por llamada”, dijo, al asegurar que esto le molesta no solo en pareja, sino en todas las personas.

En cuanto a esto y en relación a su matrimonio con Melina, el actor mencionó que sabe que cuando ella está en grabación no puede tomar el celular y, por esto, espera a que sea ella quien le escriba.

Sin embargo, en redes sociales la pareja se muestra más enamorada que nunca, e incluso dejaron un mensaje en el que dejaron ver que disfrutan de su tiempo en familia cuando están completos, con Salvador, hijo de Melina, y Valeria, hija de Juan Manuel.

“Estos momentos en familia significan todo. La felicidad es completa cuando estamos los cuatro. Han sido unas vacaciones muy especiales. Todos, absolutamente todos aquí, nos han atendido con amor, esmero y calidez. Los dominicanos son espectaculares y por eso, siempre será un destino al que queremos volver”, escribieron.