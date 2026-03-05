Gente

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

El actor y cantante dejó ver que es muy exigente con la educación y no tolera ciertas cosas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

5 de marzo de 2026, 10:05 a. m.
Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, reveló cuál es su rasgo más tóxico.
Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, reveló cuál es su rasgo más tóxico. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @juanmamendozah

En la televisión colombiana hay varias figuras femeninas que, con el paso del tiempo, se han ganado el cariño del público gracias a su talento frente a las cámaras, y una de ellas es Melina Ramírez, quien se encuentra casada con el famoso actor y cantante Juan Manuel Mendoza.

Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

El actor caleño ha pasado por distintas producciones de la pantalla chica como A corazón abierto, La niña y La Influencer.

En la música, hace parte de la agrupación musical V Vinilo, donde comparte junto a Karoll Márquez, Juan Manuel Medina, David Palacio, Alejandro González y Carlos Montaño.

Más allá de su trabajo en televisión y en el escenario musical, muchos de sus seguidores sienten curiosidad por lo que pasa en su vida personal, sobre todo su vida amorosa.

Gente

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Gente

Murió Antonio Lobo Antunes, famoso novelista y favorito al Nobel, a los 83 años; luchó con fuerza contra el cáncer

Gente

Koral Costa, ex de Omar Murillo, estalló, en medio de lágrimas, por críticas de su separación: “Gente vacía”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 5 de marzo

Gente

Horóscopo para este jueves, 5 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Melina Ramírez se mostró como madre orgullosa al celebrar los 15 años de la hija de su esposo; dejó mensaje: “Amiga y segunda mamá”

Gente

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

Gente

Mateo Carvajal ‘tatuó’ a su hijo y generó polémica con el resultado: “Qué descaro”

Recientemente, él mismo sorprendió al hablar abiertamente en Inexpertas, de Bésame, sobre cuál considera que es su rasgo más “tóxico” dentro de una relación de pareja.

En la actualidad, la forma en la que se llevan las relaciones de pareja ha cambiado totalmente y todo se debe a la era digital, ya que las conversaciones son más por chat y llamadas que en persona.

Por el hecho de que esto ahora es así, hay algunas personas que ven ciertos actos como una falta de respeto y de interés, y dentro de estos está el dejar en visto o en leído un mensaje, y esto es lo que molesta al reconocido actor.

En la conversación, Juan Manuel Mendoza afirmó que esto le “emputa”. Según mencionó, él es muy exigente con la educación y esto para él hace parte de ser respetuoso.

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

“Me emputa que me dejen en visto. Sobrepienso. Aunque no soy mucho de WhatsApp, sino de hablar por llamada”, dijo, al asegurar que esto le molesta no solo en pareja, sino en todas las personas.

En cuanto a esto y en relación a su matrimonio con Melina, el actor mencionó que sabe que cuando ella está en grabación no puede tomar el celular y, por esto, espera a que sea ella quien le escriba.

Sin embargo, en redes sociales la pareja se muestra más enamorada que nunca, e incluso dejaron un mensaje en el que dejaron ver que disfrutan de su tiempo en familia cuando están completos, con Salvador, hijo de Melina, y Valeria, hija de Juan Manuel.

“Estos momentos en familia significan todo. La felicidad es completa cuando estamos los cuatro. Han sido unas vacaciones muy especiales. Todos, absolutamente todos aquí, nos han atendido con amor, esmero y calidez. Los dominicanos son espectaculares y por eso, siempre será un destino al que queremos volver”, escribieron.

Más de Gente

Luis Alfonso y su esposa

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood Cuba Gooding Jr..

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Murió el novelista Antonio Lobo a los 83 años.

Murió Antonio Lobo Antunes, famoso novelista y favorito al Nobel, a los 83 años; luchó con fuerza contra el cáncer

Koral Costa junto a Omar Murillo

Koral Costa, ex de Omar Murillo, estalló, en medio de lágrimas, por críticas de su separación: “Gente vacía”

Niño Prodigio suele dar los horóscopos agrupados por grupos de elementos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 5 de marzo

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este jueves, 5 de marzo, según Nana Calistar

La casa de los famosos 3: famosos nominados.

Nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos 3′: obtuvo el porcentaje más bajo de votación y se desquitó con decisión

Jessica Cediel habló de críticas que recibió.

Jessica Cediel respondió a las críticas tras anunciar por quién votará en las elecciones: “Les mando bendiciones”

Noticias Destacadas