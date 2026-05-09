Escándalo en ‘La casa de los famosos’: ‘El Jefe’ estalló y castigó a dos participantes

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue dejando momentos de tensión dentro de la competencia. En esta ocasión, dos participantes terminaron recibiendo un fuerte llamado de atención por parte de ‘El Jefe’, pues fueron captados incumpliendo una de las reglas más importantes del programa de telerealidad del Canal RCN.

Beba y Valentino fueron sancionados luego de haber intentado ocultarse de las cámaras, situación que está completamente prohibida, pues rompe con la dinámica del juego, la cual indica que los espectadores tienen la oportunidad de observarlos 24/7.

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Todo ocurrió en la noche del 8 de mayo, cuando ambos ingresaron al baño de la habitación del poder y permanecieron allí durante varios minutos. Aunque en principio el momento pasó desapercibido para algunos de sus compañeros, posteriormente la producción mostró imágenes en las que se veía a los participantes dentro del lugar, alejados del monitoreo habitual del programa.

La situación generó inmediata reacción por parte de ‘El Jefe’, quien no dudó en intervenir para recordar que dentro de la competencia existen normas claras que todos los famosos deben cumplir sin excepción.

Según explicó, ocultarse de las cámaras constituye una falta grave, pues el formato exige que cada movimiento de los participantes pueda ser seguido en todo momento.

Durante la transmisión, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de comunicar oficialmente la decisión frente a todos los habitantes de la casa. El anuncio sorprendió a varios de los participantes, especialmente porque Beba venía de vivir uno de los momentos más positivos de la semana.

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Tras escuchar la acusación, tanto Beba como Valentino intentaron explicar lo ocurrido. Ambos aseguraron que nunca tuvieron la intención de esconderse y afirmaron que simplemente estaban cantando dentro del baño cuando las luces se apagaron, razón por la que permanecieron allí durante algunos minutos más.

Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes para cambiar la decisión de ‘El Jefe’, quien se mostró firme al momento de emitir el castigo. En el mensaje dirigido a toda la casa, dejó claro que consideraba que la conducta de ambos había sido consciente y que sabían perfectamente que ese tipo de acciones están prohibidas dentro del reality.

Los participantes de 'La casa de los famosos Colombia 3' fueron sancionados. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'

Como consecuencia, Beba y Valentino fueron enviados al calabozo para pasar allí la noche. La sanción volvió a demostrar que, a pocas semanas de conocerse el ganador de la temporada, la producción está dispuesta a actuar con severidad frente a cualquier incumplimiento.

La escena rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del reality, quienes debatieron en redes sociales si el castigo fue exagerado o si, por el contrario, era necesario mantener el orden dentro de la competencia.

Mientras algunos defendieron a los participantes asegurando que no actuaron con mala intención, otros respaldaron la decisión de la producción y señalaron que las reglas aplican para todos por igual.