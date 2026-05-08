Particular reacción de expareja de Alexa Torrex tras imágenes de cómo quedó destruido el apartamento donde vivían

La salida inesperada de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia desató una ola de reacciones en redes sociales, especialmente después de que la creadora de contenido compartiera imágenes del estado en que encontró la vivienda donde residía junto a su expareja, Jhorman Toloza.

Totalmente destruido: así quedó el apartamento de Alexa Torrex tras su separación; publicó fuertes imágenes

A través de sus plataformas digitales, la influenciadora mostró distintos daños dentro del inmueble, entre ellos paredes y muebles marcados, productos de maquillaje destruidos y mensajes con palabras fuertes escritos en varias zonas de la casa. Aunque en ningún momento señaló directamente a un responsable, dejó en evidencia el impacto emocional que le provocó la situación.

“Está desordenado, está sucio, está destruido (...) Solo les puedo decir que aun estoy procesando todo esto, quiero que estén tranquilos”, dijo en el clip en el que fue consolada por sus hermanas, quienes la han estado ayudando a restaurar el espacio y reparar los daños.

No obstante, aunque aseguró que tomaría acciones legales por lo sucedido, las miradas de los curiosos se posaron en Jhorman Toloza, quien utilizó sus redes sociales para hacer eco al tema. El hombre había estado publicando video de las entrevistas que concedió, donde se enfocaba principalmente en “los cachos” que le pusieron.

Una vez salió a la luz el post de la exparticipante de La casa de los famosos 3, donde mostraba cómo quedó su vivienda, muchos se percataron que el hombre únicamente tuvo una reacción bastante particular.

De acuerdo con Le tengo el chisme, el ex de la cantante compartió una imagen en la que aseguraba que estaba viendo una serie de anime, sin pronunciarse acerca de los señalamientos que hacían los usuarios de Instagram en su contra.

“’Dr. Stone’ súper recomendado... aprendes mucho viéndolo”, escribió en una de las historias del perfil, agregando una imagen de la producción oriental.

Esto despertó comentarios y reacciones en las personas, quienes aseguraron que el hombre había desactivado los comentarios en las publicaciones de la cuenta y se estaba comportando, teniendo en cuenta el aviso de acciones legales.