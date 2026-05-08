Clasificación general del Giro de Italia 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Este viernes se dio el pistoletazo inicial para una nueva edición del Giro de Italia con la presencia de tres colombianos en la línea de salida. Egan Bernal (Netcompany Ineos), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Einer Rubio (Movistar Team) se hicieron presentes en la Grande Partenza en la ciudad de Nesebar (Bulgaria).

Giro de Italia 2026: consulte los perfiles de las próximas etapas y las clasificaciones

El recorrido oficial fue de 147 kilómetros y no contaba con puertos categorizados, lo que abrió el panorama para los esprinters.

La fuga se manifestó desde los primeros pedalazos y mantuvo su ilusión hasta los últimos 23 kilómetros, cuando Manuele Tarozzi (Bardiani CSF) y Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) fueron capturados por el pelotón.

Los favoritos de la clasificación general decidieron guardar fuerzas para el fin de semana y le cedieron el protagonismo a los equipos interesados en la victoria de etapa.

Paul Magnier gana la etapa y es líder

Luego de cruzar el inflable de los últimos 10 kilómetros, Lidl-Trek se puso en cabeza del lote a favor de su líder Jonathan Milan, seguidos de cerca por el Movistar Team, NSN Cycling Team y el Alpecin-PremierTech.

La ruta se hizo estrecha con tantos ciclistas que querían meterse adelante, situación que aumentó el riesgo de accidentes. La organización sabía que esto iba a suceder y por eso puso un umbral sobre los últimos 5 kilómetros para neutralizar los tiempos.

Los cinco favoritos al título del Giro de Italia 2026: un colombiano y cuatro europeos

Ya en el último kilómetro se produjo la caída que tanto habían tratado de esquivar. La vía quedó bloqueada y el esprint se definió con un puñado de corredores que lograron escapar.

Milan lanzó su zarpazo como era de esperarse, pero Paul Magnier (Soudal-Quickstep) le pasó como un misil y se quedó con una victoria impresionante en Burgas.

Magnier no solo dio el primer batacazo del Giro de Italia, sino que se vestirá de rosa como líder de la clasificación general.

Los colombianos llegaron sin inconvenientes con el resto del pelotón y no tuvieron diferencias considerables, pues los tiempos fueron neutralizados por los comisarios de carrera.

La segunda etapa se disputará este sábado y tiene un recorrido de 221 kilómetros con tres puertos de montaña que seguramente cambiarán las cosas en la general.

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (etapa 1)

1. Paul Megnier (Soudal-Quickstep) - 3:20:58

2. Tobias Lund-Andresen (Decathlon), a 4″

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF), a 4″

4. Ethan Vernon (NSN Cycling), a 6″

5. Diego Pablo Sevilla (Polti VisiMalta), a 6″

6. Antonio Morgado (UAE Team Emirates), a 8″

7. Jonathan Milan (Lidl-Trek), a 10″

8. Madis Mihkels (EF Education), a 10″

9. Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta), a 10″

10. Pascal Ackermann (Jayco AlUla), a 10″

...

45. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 10″

95. Einer Rubio (Movistar Team), a 10″

110. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 10″