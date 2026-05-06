Los cinco favoritos al título del Giro de Italia 2026: un colombiano y cuatro europeos

Todo está listo para una nueva edición del Giro de Italia. Este miércoles fueron presentados los 23 equipos participantes y cada uno de los corredores que tomarán la salida el próximo viernes en Nessebar (Bulgaria).

La lista de favoritos ya se ha empezado a despejar en los medios internacionales, donde Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) pica en punta como el más probable campeón de la corsa rosa.

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Pero el Giro está acostumbrado a dar sorpresas, como sucedió el año pasado, cuando Simon Yates le arrebató el trofeo de las manos al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

Vingegaard debe tener los ojos bien abiertos para que no se le escape de las manos el trofeo que le falta en su vitrina. El danés ha sido campeón del Tour de Francia y la Vuelta a España, pero en la corsa rosa será su primera participación.

Esta es la lista de favoritos al título en el Giro de Italia 2026:

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

El estadounidense Sepp Kuss, el belga Victor Campenaerts y el neerlandés Wilco Kelderman tendrán como misión ayudar a su líder Jonas Vingegaard a conquistar su primer Giro de Italia a partir del viernes.

“Afrontar este reto, que es nuevo para mí, es justo lo que necesitaba. Tengo muchas ganas de empezar; mi objetivo es ganar el Giro de Italia en Roma”, declaró a la Gazzetta dello Sport.

Vingegaard tiene entre ceja y ceja unirse a la lista de corredores que han ganado las tres grandes vueltas. “Lograr este triplete es una meta para mí… y punto. Significa hacer historia”, señaló.

Jonas Vingegaard, ciclista del Visma-Lease a Bike Foto: Getty Images

Egan Bernal (NetCompany Ineos)

El único participante de esta edición que ya sabe lo que se siente ganar el Giro de Italia es Egan Bernal, corredor colombiano del NetCompany Ineos.

Aunque sus mejores años ya pasaron, el ‘joven maravilla’ es siempre referenciado como una estrella a seguir en las grandes vueltas.

Este año compartirá liderazgo con el neerlandés Thymen Arensman. “Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar en los primeros puestos de la clasificación general”, aseguró.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. Foto: Getty Images

Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe)

La gran amenaza para Jonas Vingegaard es el joven Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), que juega en casa y viene haciendo una temporada de clase mundial.

Pellizzari fue campeón en el Tour de los Alpes, segundo en la Tirreno-Adriático y también hizo podio en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Ante la ausencia de Evenepoel y Roglič, será el líder del Bora en Italia.

Giulio Pellizzari, ciclista de 22 años que pertenece al Bora-Hansgrohe. Foto: AFP

Adam Yates (UAE Team Emirates)

Ante la lesión del portugués João Almeida, del mexicano Isaac del Toro y del esloveno Tadej Pogačar, las esperanzas del UAE Team Emirates pasan por las piernas de Adam Yates.

El año pasado vio campeón a su hermano y en esta edición desea volver a llevarse el trofeo para la casa familiar.

“Personalmente, siento que la forma es buena y, si las cosas van como queremos, podemos tener una buena oportunidad en la general y animar la carrera”, dijo.

Adam Yates cargará con la responsabilidad del UAE Team Emirates. Foto: Getty Images

Felix Gall (Decathlon)

Austria también tiene un lugar entre los favoritos gracias al hallazgo de Felix Gall, corredor que viene siendo protagonista en las últimas grandes vueltas.

El escalador austriaco es candidato a pelear por el top 3, resultado que sería histórico para su país y para su equipo.

Este año fue sexto en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña y quinto en el UAE Tour.