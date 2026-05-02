El Giro de Italia, una de las tres carreras más importantes del calendario World Tour, ha sido particularmente significativo para Colombia, no solo por los títulos obtenidos, sino también por actuaciones destacadas a lo largo de la historia de esta mítica carrera.

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Desde los primeros triunfos de etapa hasta las victorias en la clasificación general, el Giro ha sido una vitrina constante para los corredores colombianos.

Varios nombres han quedado registrados en la historia de la carrera, no solo por haber ganado la competencia, sino también por protagonizar etapas y momentos clave dentro del desarrollo del Giro de Italia, que en 2026 inicia el próximo 8 de mayo.

Giro de Italia 2014: el día que Nairo Quintana se quedó con 'La Corsa Rosa'. Foto: Getty Images

Nairo Quintana

El corredor boyacense se convirtió en campeón del Giro de Italia en 2014. Lideró la clasificación general tras imponerse en una etapa de alta montaña y una contrarreloj individual (etapas 17 y 19, respectivamente), consolidándose como uno de los principales exponentes del ciclismo colombiano en la historia. Además, durante esa edición también obtuvo la clasificación de los jóvenes.

Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez

Fue uno de los pioneros del ciclismo colombiano en Europa, quien marcó un hito al convertirse en el primer colombiano en ganar una etapa del Giro de Italia. Este logro se dio en 1973, cuando se impuso en una jornada de montaña, abriendo el camino para futuras generaciones. Además, en 1975 sumó su segunda victoria, cuando coronó con éxito el paso por Porderone.

Rigoberto Urán

Aunque no ganó el Giro, Rigoberto Urán tuvo actuaciones destacadas al terminar segundo en la clasificación general en 2013 y 2014. Además, ha conseguido victorias de etapa en la competencia, consolidándose como uno de los corredores colombianos más consistentes en esta carrera.

Su última participación fue en 2023, cuando, lastimosamente tuvo que abandonar. Foto: Getty Images/Stuart Franklin

Esteban Chaves

Otro nombre relevante es el de Esteban Chaves, quien ganó una etapa en el Giro y finalizó segundo en la clasificación general en 2016. Su desempeño lo posicionó como uno de los ciclistas más destacados de esa edición. Sumó también 2 victorias de etapa, tanto en 2018, como en 2019, por lo que se convirtió en uno de los latinoamericanos más exitosos de la ‘corsa rosa’.

Hernán Buenahora

A pesar de no ser tan famoso como los demás nombres de esta lista, el corredor, oriundo de Barichara, tiene en su haber un récord poco conocido, y es que es el colombiano que más veces ha formado parte de la nómina de corredores del Giro de Italia, siendo parte de la salida hasta en 9 oportunidades. Su máximo escaño fue un sexto lugar en la edición del año 2000, aunque nunca fue uno de los favoritos a ganar la carrera.

Fernando Gaviria

En el terreno de los velocistas, Fernando Gaviria ha sido, indiscutiblemente, el colombiano más exitoso en las grandes vueltas con cuatro victorias de etapa en el Giro de Italia 2017, además de una etapa en 2019. Sus triunfos en embalajes masivos lo convirtieron en referente del sprint dentro del pelotón internacional durante la década pasada y lo encumbraron como el cafetero más ganador de pruebas individuales en el Giro.

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Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera

El ‘jardinerito’, aparte de ser el primer campeón en la historia de Colombia en las grandes vueltas, también entró en la historia grande del Giro al ser el primer cafetero en conseguir dos triunfos de etapa en la misma edición, cuando cruzó la meta como ganador en las jornadas 13 y 18 del Giro de 1989. Además, bordó su nombre en la corona de la novena salida de la carrera en 1992.

Egan Bernal

Finalmente, la última gran participación de un colombiano se dio en 2021, cuando Egan Bernal se sumó a la lista de campeones colombianos del Giro. El corredor del equipo Ineos Grenadiers se quedó con la clasificación general tras dominar la carrera en la montaña. Este triunfo lo convirtió en el segundo ‘escarabajo’ en ganar esta competencia.

Egan Bernal cuando ganó el Giro de Italia 2021. Foto: Getty Images

Colombianos que correrán en el Giro de Italia 2026

Estará confirmada la presencia de uno de los últimos campeones de la carrera, Egan Bernal (INEOS Grenadiers), además del siempre combativo, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Estos dos corredores van como principales cartas de sus equipos para buscar un escaño alto en la general y combatir con el favorito, el danés Jonas Vingegaard.

El Giro ha sido una de las carreras donde más se ha destacado el ciclismo colombiano, especialmente en etapas de montaña, lo que ha contribuido a consolidar la reputación de los “escarabajos” en el pelotón internacional.