Confirman el nuevo equipo de Harold Tejada: sale de Astana y firmará contrato por tres años

Mientras la temporada sigue su curso hacia la primera grande, el futuro de Harold Tejada ha dado un giro drástico rumbo a ser compañero de Egan Bernal y Brandon Rivera.

El corredor huilense termina contrato en diciembre y pondrá fin a su paso por el XDS Astana, al que llegó en 2020 procedente del Team Medellín. Con la escuadra kazaja ha vivido los mejores momentos de su carrera, pero llegó el momento de competir por algo más.

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De acuerdo al periodista Daniel Benson, experto en materia de fichajes, todo está encaminado para la llegada de Harold Tejada al Netcompany Ineos a partir de enero de 2027.

“En las últimas semanas, he mencionado que el Ineos Grenadiers busca reforzar su plantilla de escaladores, con al menos dos plazas por cubrir en esa posición. Información reciente indica que Harold Tejada está cerca de fichar por el equipo británico. Según fuentes, se está ultimando un contrato de tres años”, explicó.

Harold Tejada, ciclista colombiano. Foto: AFP

Solo restan detalles para que Tejada firme el contrato y quede ligado oficialmente a la escuadra británica, donde han pasado varios corredores colombianos como Iván Ramiro Sosa, Daniel Felipe Martínez y Sebastián Henao.

Actualmente tienen dos ‘escarabajos’ en su plantilla: Egan Bernal y Brandon Rivera, quienes se han mantenido pese al cambio de mando en la cúpula del equipo y los nuevos patrocinadores que han llegado a sumarse al proyecto.

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Así va la temporada de Harold Tejada

Mientras llega el momento de enfundarse otros colores, Harold Tejada tiene compromisos de alto nivel con el XDS Astana. Este año no participará en el Giro de Italia, pero sí está programado para el Tour de Francia y la Vuelta a España.

El huilense viene de terminar cuarto en la clasificación general del UAE Tour, ganó etapa en la París-Niza y quedó en el ‘Top 15′ de la Vuelta al País Vasco.

Uno de sus grandes objetivos era coronarse campeón nacional de ruta; sin embargo, sucumbió en la prueba contrarreloj y tampoco pudo pelear por el título entre los élite masculino.

La salida de Harold Tejada será una baja sensible para los intereses del XDS Astana, que ha hecho un fuerte trabajo de reconstrucción para salir de la crisis económica que casi causa su desaparición como equipo.

En la escuadra kazaja también figura el colombiano Sergio Higuita, quien viene dando buenas sensaciones en la presente temporada y actualmente está disputando el Tour de Romandía en el territorio suizo.

Astana ha sido una gran escuela para los ciclistas colombianos, pero no se caracteriza por ser un equipo favorito en las grandes vueltas. La idea de Tejada es dar un salto de calidad y tratar de sumar logros a su palmarés en la plenitud de su edad como ciclista profesional.