Ciclismo

Harold Tejada brincó en la Vuelta al País Vasco: clasificación general a una etapa del gran final

Afianzado al top 10 se vio al colombiano del XDS Astana Team. Este sábado se correrá la última etapa, con un recorrido de 135.2 km.

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Redacción Ciclismo
10 de abril de 2026, 2:58 p. m.
Harold Tejada se posicionó de gran forma en el top 10 de la Vuelta al País Vasco 2026
Harold Tejada se posicionó de gran forma en el top 10 de la Vuelta al País Vasco 2026 Foto: Getty Images

El francés Paul Seixas dejó prácticamente sentenciada la Vuelta al País Vasco, que finaliza el sábado, tras ganar este viernes la quinta etapa, con salida y llegada en Éibar.

El líder de la denominada “Itzulia” se anotó su tercer triunfo parcial en esta edición tras imponerse en un esprint al alemán Florian Lipowitz en meta.

Seixas, de 19 años, ya había ganado en la contrarreloj inicial el lunes y de nuevo el martes, antes de hacer un triplete este viernes en la etapa reina de la ronda vasca, de 176,2 km, afianzando su dominio en la prueba.

“Esta mañana dije que quería ganar la etapa. Con Florian cooperamos muy bien, estuvo muy fuerte hoy. Ha sido una gran prueba. El equipo hizo un trabajo increíble, quería rematar el trabajo por ellos”, dijo el líder del equipo Decathlon.

El joven francés se mostró combativo durante los 176,2 km de la etapa, aunque esperó hasta la subida al penúltimo alto de la jornada para buscar el ataque final.

En las duras rampas del alto de Izua, Seixas arrancó arrastrando a unos pocos corredores, entre ellos a Lipowitz y al esloveno Primoz Roglic.

Solo Lipowitz pudo aguantar el ritmo del francés y los dos se marcharon para recorrer en solitario los últimos 30 km hasta meta, donde Seixas fue más rápido en el duelo.

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Únicamente una auténtica catástrofe podría impedir que Seixas se corone el sábado en Bergara como el ganador de la Vuelta al País Vasco y se convierta el primer corredor galo en ganar una carrera por etapas desde Christophe Moreau en el Dauphiné Libéré de 2007.

“Quedan 130 kilómetros nada fáciles mañana y, además, va a llover. Hay que ser prudentes, pero sé que controlo bien mi bicicleta y debería ir bien. Sólo hay que seguir concentrado hasta el final”, afirmó.

Su victoria este viernes le afianzó como líder de la prueba vasca con una ventaja de 2:30 sobre Lipowitz, que arrebató el segundo puesto a su compañero de equipo Primoz Roglic, tercero a 3:40 del líder.

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El sábado tendrá lugar la sexta y última etapa de la Vuelta al País Vasco de 135,4 km entre Goizper-Antzuola y Bergara.

El último recorrido de esta edición contará con varias dificultades montañosas; tres altos que se subirán en dos ocasiones cada uno.

Clasificación de la 5ª etapa de la Vuelta al País Vasco

1. Paul Seixas (FRA/DCT) los 176,2 km en 4h 30:02.

(media:39,2 km/h)

2. Florian Lipowitz (GER/RBH) m.t

3. Javier Romo (ESP/MOV) 1:03.

4. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) 1:11.

5. Ion Izagirre (ESP/COF) m.t.

6. Harold Tejada (COL/XAT) m.t.

7. Tobias Johannessen (NOR/UXM) m.t.

8. Clément Champoussin (FRA/XAT) m.t.

9. Pello Bilbao (ESP/TBV) m.t.

10. Alex Baudin (FRA/EFE) m.t.

L'ANGLIRU, SPAIN - SEPTEMBER 05: Harold Tejada of Colombia and Team XDS Astana competes in the chase group during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 13 a 203.7km stage from Cabezon de la Sal to L'Angliru 1556m / #UCIWT / on September 05, 2025 in L'Angliru, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Harold Tejada ha tenido un buen año en Europa. Se alista para las tres grandes entre mitad y final de 2026. Foto: Getty Images

Clasificación general:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) 16h 33:45.

2. Florian Lipowitz (GER/RBH) 2:30.

3. Primož Roglic (SLO/RBH) 3:40.

4. Ion Izagirre (ESP/COF) 3:50.

5. Alex Baudin (FRA/EFE) 4:12.

6. Harold Tejada (COL/XAT) 4:29.

7. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 4:42.

8. Clément Champoussin (FRA/XAT) 4:43.

9. Pello Bilbao (ESP/TBV) 5:03.

10. Javier Romo (ESP/MOV) 5:05.

*Con información de AFP.