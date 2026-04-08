Egan Bernal también tuvo problemas para renovar su pasaporte: tiene viaje clave de cara al Giro de Italia

Egan Bernal también se vio afectado por las fallas en el sistema que dejaron en vilo a numerosos ciudadanos, mismos que buscan tramitar su pasaporte colombiano. Fue este miércoles, 8 de abril de 2026, y el propio corredor de Ineos reveló qué fue lo que ocurrió.

La curiosa imagen es tendencia nacional. Egan Bernal estaba haciendo un habitual entrenamiento, se dirigió a la Cancillería de Bogotá a hacer el trámite de renovación de su pasaporte, pero se encontró con la falla en el sistema.

Egan Bernal: “Vengo a renovar el pasaporte”

“Hola, buen día. Es que venía a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído, algo así, la verdad no sé qué está pasando (...) venía a renovar el pasaporte, es que ya se me llenaron todas las páginas de sellitos, viajo el domingo, y la verdad con un poco culpa mía, porque dejé todo para último momento”, le dijo Egan Bernal a Noticias Caracol.

Y añadió: “Viajo el domingo, entonces venía a renovar el pasaporte (...) viajo a correr el Giro de Italia, pero yo creo que se soluciona, ¿no? Me toca, me toca porque si no, no puedo viajar”.

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Desde este martes se presentó una falla a nivel nacional en el sistema de pasaportes que implementó el gobierno de Gustavo Petro hace apenas una semana, que tiene detenido el… pic.twitter.com/FWErXExCGB — Colombia Noticias (@CNotiWeb) April 8, 2026

¿Cuál fue el problema que impidió la tramitología de los pasaportes?

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció respecto al problema que aqueja a los ciudadanos este miércoles, 8 de abril, y que generó molestias debido a la falla en la tramitología de los pasaportes.

“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, afirmaron.

Optimización y estabilización integral del sistema SITAC del Ministerio de Relaciones Exteriores. 👇 pic.twitter.com/kck08pVAqz — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 8, 2026

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Egan Bernal ve de cerca el Giro de Italia

Con lo ocurrido este miércoles, el país empieza a poner los ojos encima de Egan Bernal y lo que será su desempeño en el Giro de Italia 2026. El colombiano ya sabe lo que es ganar dicha competencia, misma que obtuvo en 2021.

Egan Bernal cuando ganó el Giro de Italia 2021. Foto: Getty Images

El Giro de Italia 2026 arrancará el viernes, 8 de mayo, y finalizará el domingo 31 del mismo mes. Todo el planeta, en especial los amantes del ciclismo, posarán su mirada en la primera carrera grande de la temporada y los corredores que buscarán a como dé lugar quedarse con la Corsa Rosa.