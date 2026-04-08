El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció problemas con el sistema de expedición de pasaportes, los cuales han generado retrasos en las citas en Bogotá y en los consulados en el mundo.

“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece".

Y agregaron que: “Debido a la naturaleza de estas labores de optimización, el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento. Somos plenamente conscientes del impacto que las intermitencias temporales de servicio generan; no obstante, estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo. Nuestro equipo técnico trabaja con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad, asegurando que cada esfuerzo está encaminado a restablecer la normalidad con un desempeño superior y una infraestructura más confiable”.

Según conoció SEMANA, a través de videos de ciudadanos, en la calle 100 de Bogotá se estaría registrando esta problemática.

En el caso de los consulados, se había informado de una jornada de expedición de pasaportes de forma exprés para terminar de entregar los documentos que hacían parte del contrato con Thomas Greg & Sons y dar paso al nuevo modelo con Portugal.

Para ello se dispuso de jornadas extendidas entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. en varias de las principales ciudades del mundo, como Barcelona, Nueva York y Miami, entre otras, sin cita previa. Incluso, se dispuso de personal enviado desde Bogotá para reforzar esas jornadas.

Sin embargo, una vez en marcha, se empezaron a registrar problemas con la plataforma SITAC, por medio de la cual los funcionarios adelantan estos procesos, lo que generó retrasos y evidentes molestias entre los ciudadanos que encontraron trabas al momento de expedir sus documentos; así lo denunció la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo).

El nuevo modelo de pasaportes comenzó el 1 de abril. Foto: Cancillería

Uno de los cuestionamientos es que no se ha enviado comunicación alguna de manera oficial sobre lo que estaría ocurriendo, lo que generó molestias tanto en los funcionarios como en los usuarios, pues varios de ellos expresaron haber viajado desde otras ciudades solo para conseguir su documento. En el caso de los funcionarios, han tenido que afrontar las molestias de los colombianos en el exterior sin encontrar respuestas del nivel central.

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Por parte del sindicato de la Cancillería reclamaron que la actualización del SITAC es un compromiso de los acuerdos logrados desde 2023, pero que seguiría rezagada. Cuestionan que este propósito de la ampliación de las citas no hubiera salido bien.

Desde Unidiplo solicitaron que se cumplan esos acuerdos y se priorice la renovación estructural del SITAC y pidieron que se entreguen instrucciones claras en comunicaciones dirigidas a los servidores y a los ciudadanos en caso de fallas.

En el consulado en Santiago de Chile se registró una de estas problemáticas. Foto: Suministrada

“En este sentido, respetuosamente solicitamos que, a través de las dependencias competentes —en particular la Dirección de Gestión de Información y Tecnología y la Secretaría General—, se emita de manera urgente una comunicación oficial por los distintos canales del Ministerio, informando sobre la falla general del sistema y las acciones que se están adoptando para su pronta solución", afirmaron desde Unidiplo.

La Cancillería respondió a través de un comunicado que se inició “una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas”.

Cabe recordar que, a partir del 1 de abril, comenzó a regir el nuevo modelo de pasaportes, que dejará de estar en manos de Thomas Greg & Sons y pasará a manos de Portugal y Francia y la Imprenta Nacional.