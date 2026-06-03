Cónsul en Italia es inhabilitado por cobro indebido a colombiana durante trámite notarial

En medio de las investigaciones y sanciones que ha tomado la Procuraduría contra funcionarios del Gobierno Petro por presunta indebida participación en política, también se tomaron decisiones que terminaron afectando al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, por un cobro indebido que hizo a una colombiana por un trámite notarial.

El ente de control confirmó que Lusena le habría cobrado 70 euros a una connacional durante una diligencia, y las pruebas permitieron determinar en primera instancia una dura sanción en su contra que lo dejan con una inhabilidad de cinco años y una multa de 30 salarios mínimos legales vigentes para 2021.

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La Procuraduría confirmó sobre el cónsul honorario en Florencia: “En ejercicio de funciones públicas, contactó, orientó y coordinó un trámite de autenticación de firma de una connacional ante las autoridades italianas y, al finalizar la gestión, le solicitó y recibió una suma de dinero pese a no estar facultado para cobrar por ese tipo de asistencia, ni para recibir remuneración por sus servicios”.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento N°4, explicó en su decisión que el diplomático habría aprovecha esa condición en el exterior, para presentar como “institucional” una gestión que debía ser gratuita, por lo que terminó desconociendo el carácter honorario de la función consultar y quebrantando el principio de moralidad administrativa.

La decisión también detalló: “La conducta del disciplinado se calificó como falta gravísima cometida a título de dolo. Los sujetos procesales podrán presentar recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría”.

Más diplomáticos en la mira

Esta fallo se conoció horas más tarde que la Procuraduría General de la Nación sancionó al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, después de la presunta participación en política que tuvo a través de su cuenta de X.

Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil. Foto: COLPRENSA

El pastor Saade utilizó sus redes sociales para apoyar al candidato del Gobierno, le pidió al presidente que se ponga al frente de la campaña de Cepeda y hasta hizo un llamado para que Roy Barreras y Armando Benedetti participen en la jornada electoral.

Por su parte, la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, también terminó suspendida hasta la segunda vuelta presidencial, después de que en un medio de comunicación de su país, aseguró que Colombia no tenía reelección, pero mostró su favoristimo por el candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.