Suspensión a Alfredo Saade advierte riesgos de nueva participación indebida en política

El pastor y, por ahora, suspendido embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, fue uno de los funcionarios del Gobierno Petro que se sumó a lista de investigados en la Procuraduría por presunta indebida participación en política, en la campaña a la Presidencia que tiene en segunda vuelta a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Aunque Saade, además de la investigación, terminó suspendido hasta el 21 de junio, fecha en la que se realiza la segunda vuelta a la Presidencia, la Procuraduría explicó en su decisión por qué dejarlo por fuera del cargo.

Procuraduría suspende a Alfredo Saade por presunta participación en política

El procurador delegado disciplinario de Instrucción, José Rodrigo Vargas, aseguró en su decisión que la evidencia expuesta dentro del proceso disciplinario, “logra advertir que existen serios elementos de juicio que llevan a inferir que la permanencia en el cargo del disciplinable, le permite continuar la presunta indebida participación en política”.

El fallo expuso que en la cuenta social de X del embajador de Colombia en Brasil se “identifica” todos los mensajes que ha publicado a favor de una campaña política. Lo que podría terminar desencadenando una presunta indebida participación en política.

La decisión de la Procuraduría se conoció días después de que el pastor Saade publicó una serie de trinos en los que habría pedido apoyos a la campaña de Iván Cepeda, luego de que el preconteo electoral dejó a Abelardo de la Espriella como el ganador de la primera vuelta presidencial.

El diplomático acudió rápidamente a sus redes sociales para reconocer que ha tenido “molestías” con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero llamó “brutalidad” haberlos alejado de su entorno político; su publicación terminó con un llamado a la campaña de Cepeda para “llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo”.

El embajador en Brasil también ha utilizado sus redes sociales para referirse a la campaña de Abelardo de la Espriella, ha compartido discursos del candidato Iván Cepeda y hasta se ha metido en la polémica que dejó el uso de la camiseta de la Selección Colombia en esta campaña electoral.

Por eso la Procuraduría justificó en su decisión que la medida de suspensión provisional pretende “evitar” que se siga generando una posible indebida participación en política por parte de Alfredo Saade, el embajador de Colombia en Brasil.