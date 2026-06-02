Procuraduría suspende a Alfredo Saade por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por aparente participación en política a favor de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico.

La medida está justificada con el activismo que ha hecho el exjefe de Despacho de Gustavo Petro por medio de sus redes sociales, donde abiertamente ha mostrado afinidad con el proyecto político de Cepeda, pese a las limitaciones que tiene por la ley.

Este es el hecho que se investiga: “Utilizar el cargo para participar de manera indebida en controversia política consistente en la publicación de unos mensajes en su cuenta de la red social X en la que se identifica como embajador de Colombia en Brasil al generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”.

Son varios los acontecimientos que están bajo la lupa del ente de control disciplinario.

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que punteó Abelardo de la Espriella, Saade dio pista sobre cómo debería actuar la campaña de Iván Cepeda. Sus palabras generaron revuelo entre la opinión pública.

“Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solos los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”, manifestó el embajador, y citó en la misma comunicación a Gustavo Petro, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar.

De igual manera, comentó: “Sal a buscar a diez personas, no te detengas, corre a conquistar corazones. Levántate, Colombia [...], yo también soy Colombia y soy petrista. Levántate, Colombia”.