Hurto a ‘La Kalle’ en Bogotá: Jhoncito denuncia millonario robo de equipos en Corabastos

El locutor y productor Jhon Carrero, conocido en los medios de comunicación como ‘Jhoncito, hágame famoso’, denunció públicamente el hurto de un costoso equipo de producción audiovisual perteneciente a la emisora La Kalle, del grupo Caracol Televisión.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la central de abastos de Bogotá (Corabastos), mientras el equipo técnico realizaba labores de reportería en la zona.

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por Carrero durante una transmisión en vivo de la emisora y replicadas en sus redes sociales oficiales, el elemento principal sustraído es una cámara de cine de alta gama. El hecho se registró cuando personas indeterminadas extrajeron el equipo del vehículo principal de la estación radial.

“Se nos robó una cámara en Corabastos. Es una cámara de reportería que sacaron del camión grande de La Kalle y lastimosamente estamos preocupados porque es una cámara de valor y no se puede vender fácilmente en el mercado”, manifestó el comunicador.

Carrero detalló que el equipo hurtado corresponde a una Cámara de Cine Sony FX6, la cual portaba las placas de inventario de Caracol TV.

Según estimaciones comerciales del sector audiovisual, el valor de este cuerpo de cámara, sumado a sus accesorios técnicos, podría oscilar entre los $25 y $45 millones de pesos colombianos, dependiendo de las especificaciones y ópticas integradas.

@lakalle96.9 🚨 ¡URGENTE! AYÚDANOS A RECUPERAR NUESTRA HERRAMIENTA DE TRABAJO 🚨 Lamentablemente, mientras el equipo de La Kalle realizaba un cubrimiento especial en Corabastos, fuimos víctimas del robo de una de nuestras cámaras profesionales. Más que un objeto, es una herramienta fundamental para que podamos llevarles la mejor información y entretenimiento cada día. 🎥💔 Estos fueron los elementos hurtados: 01 Cámara de Cine Sony FX6 (Cuerpo de la cámara Placa Caracol TV) 01 Lente Sony 24-70 mm (Placa Caracol TV: 101825) 01 Visor de Cámara (Placa Caracol TV: 101824) 01 Batería de cámara 01 Memoria Sony Tough de 160 GB 01 Monopié 01 Cable Cannon (XLR) 01 Cable SDI Hacemos un llamado especial a toda nuestra comunidad en Kennedy, Patio Bonito, Dindalito, El Amparo, Britalia y sectores aledaños: si tienes alguna información, si viste algo sospechoso o si te ofrecen un equipo de estas características, ¡por favor contáctanos! Tu ayuda es clave para recuperar nuestro equipo de reportería. No permitamos que la delincuencia frene nuestro compromiso con ustedes. 💬 Si sabes algo, escríbenos por mensaje privado o a @jhoncitohagamefamoso ¡Cualquier dato cuenta y se manejará con total discreción! LaKalle Corabastos DenunciaCiudadana ♬ sonido original - La Kalle 96.9FM - La Kalle 96.9FM

El listado completo de los elementos hurtados reportados por el equipo de La Kalle incluye:

01 Cámara de Cine Sony FX6 (con placa de Caracol TV).

01 Lente Sony 24-70 mm (Placa Caracol TV: 101825).

01 Visor de cámara (Placa Caracol TV: 101824).

01 Batería de cámara y una memoria Sony Tough de 160 GB.

01 Monopié y un cable Cann.

La emisora La Kalle se ha consolidado como una de las frecuencias con mayor audiencia en el país, destacando por su formato multimedia enfocado en la música popular, el vallenato y contenidos de entretenimiento en streaming.

Aprovechando el alcance masivo de la plataforma, Carrero hizo un llamado directo a los habitantes de los sectores aledaños a la plaza de mercado, como los barrios Patio Bonito, Dindalito, Britalia y El Amparo, en la localidad de Kennedy.

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El locutor instó a los comerciantes de tecnología y a la ciudadanía a abstenerse de comercializar el dispositivo, enfatizando que, debido a sus características técnicas y las marcas de inventario corporativo, se trata de un bien de difícil colocación en el mercado informal. Asimismo, confirmó que se ofrece una recompensa económica para quien brinde información verídica que conduzca a la recuperación de las herramientas de trabajo, garantizando absoluta reserva.