Estos son los artistas confirmados para el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la Fifa 2026 se prepara para vivir su jornada definitiva este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), donde las selecciones de España y Argentina disputarán el partido número 104 del torneo.

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Más allá del ámbito estrictamente deportivo, la organización ha diseñado un despliegue de entretenimiento sin precedentes en la historia de las citas mundialistas, implementando por primera vez un formato de espectáculo de medio tiempo inspirado en el modelo del Super Bowl de la NFL, junto a la tradicional ceremonia de clausura.

Por primera vez en el torneo de selecciones, el descanso de la final contará con un concierto de gran envergadura en mitad del terreno de juego. Mediante un comunicado oficial, el máximo organismo del fútbol continental ratificó a los nombres principales de este segmento.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música trasciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la Fifa”, expresó la institución.

Madonna en el escenario TSX en Times Square, en Nueva York. Foto: GC Images

La dirección creativa y logística del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, quien coordinará una puesta en escena de alta complejidad técnica.

Jonny Buckland, Chris Martin, Will Champion y Guy Berryman, de Coldplay, en 2022 en Glasgow, Escocia. (Photo by Euan Cherry/Getty Images) Foto: Getty Images

Además del núcleo pop anglo y global, el cartel oficial del medio tiempo incluye a:

Justin Bieber

Burna Boy

Shakira y Burna Boy interpretan 'Dai Dai', el tema oficial del Mundial 2026. Foto: Nicolás Gerardin

Coldplay junto al coro infantil PS22

Gustavo Dudamel , quien anunció a través de sus redes sociales que conducirá de manera conjunta a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

, quien anunció a través de sus redes sociales que conducirá de manera conjunta a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”, cuya aparición se enmarca en una alianza benéfica con el Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

"Hubo personas que dijeron que no podríamos hacerlo, que no lo lograríamos”. RM o Kim Nam-joon, líder de BTS, en los Mnet Asian Music Awards, MAMA, los premios musicales más importantes de Asia. Foto: Netflix

Respecto a la cuota colombiana, en redes ha circulado con fuerza el rumor sobre una posible participación de Feid como invitado especial durante el segmento de Madonna.

No obstante, esta colaboración permanece en el terreno de la especulación, ya que no cuenta con la confirmación de los voceros de la Fifa ni del equipo del artista antioqueño.

Justin Bieber. Foto: Getty Images for The Recording A

Antes de que ruede el balón, la Fifa llevará a cabo el protocolo de clausura formal para sintetizar la identidad de las tres naciones coanfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la Fifa 2026, la cita busca “combinar música, cultura y fútbol” para dar paso al partido definitivo.

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Los artistas confirmados para este segmento previo son los intérpretes europeos Laura Pausini y Robbie Williams, encargados de ejecutar Desire, el himno oficial de la Fifa.

Laura Pausini estará en el Movistar Arena de Bogotá este 2026. Foto: Laura Pausini

Asimismo, la ganadora del Óscar Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de los Estados Unidos. La lista de celebridades participantes la completan la cantante Nicole Scherzinger, el actor Tom Cruise y el creador de contenido digital IShowSpeed.

Laura Pausini y Robbie Williams (foto) serán los encargados de cantar 'Desire', el himno oficial de la Fifa. Foto: 7 de febrero de 2025, Gold Coast, Australia. (Photo by Mackenzie Sweetnam/Getty Images) Foto: Getty Images

Horarios oficiales y cronograma de transmisión en Colombia