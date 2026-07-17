Francia vs. Inglaterra: inteligencia artificial pronostica marcador y ganador del tercer puesto en el Mundial

Este sábado, 18 de julio, Francia e Inglaterra jugarán el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. La hora de arranque será a partir de las 4:00 p.m. (horario colombiano) en el estadio Miami.

Francia vs. Inglaterra: ¿cuándo se juega el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026?

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Se trata de un duelo/consuelo para dos equipos que eran firmes candidatos a ganar el Mundial. La inteligencia artificial (IA) pronosticó cómo va a quedar el partido, tanto en marcador como el que obtendrá el tercer lugar.

Para la IA no hay dudas, pues más allá de ser un duelo parejo y de gran nivel, afirma que Francia se va a quedar con el tercer lugar en este Mundial 2026.

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“Basándonos en la solidez colectiva y en el rendimiento ofensivo mostrado a lo largo de este torneo, mi pronóstico es que el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026 terminará con un marcador de Francia 2 - 1 Inglaterra, consagrando a la selección francesa con la medalla de bronce”, arranca afirmando la IA.

“Si bien ambos conjuntos vienen de sufrir dolorosas eliminaciones en semifinales tras batallas durísimas ante España y Argentina respectivamente, el combinado de Didier Deschamps ha exhibido una propuesta ofensiva ligeramente más contundente desde la fase de grupos y cuenta con la ventaja psicológica de haber superado a este mismo rival por idéntico marcador en su último gran antecedente mundialista en Qatar“, añadió.

La IA coloca a Francia como ganadora del tercer puesto en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Matt Rourke

Bajo esa lógica, Francia cerraría el ciclo de Didier Deschamps con un tercer puesto en la Copa del Mundo 2026. Cabe recordar que el entrenador está en su cargo desde 2012, y logró el Mundial de 2018, además de la Liga de Naciones de 2020.

Así las cosas, significaría el fin de una etapa histórica en les bleus, y la prensa europea da a Zinedine Zidane como el candidato casi seguro para reemplazar a Deschamps en la raya técnica del seleccionado dos veces campeón del mundo.

Caso contrario, Inglaterra viviría otro tropezón más, en caso de que el pronóstico de la IA se cumpla. Más allá de cumplir 60 años sin levantar una Copa del Mundo, siendo la primera y única la que organizaron en 1966, the three lions sumarían otro mal resultado al palmarés, como a lo largo de sus últimos años.

Otra vez, Inglaterra se queda sin la posibilidad de levantar la Copa del Mundo. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Después de este partido por el tercer puesto, llegará la hora de la verdad en el Mundial 2026. El domingo 19 de julio, en Nueva York, Argentina y España jugarán para conocer quién se queda con el trofeo.