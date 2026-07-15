Francia vs. Inglaterra: ¿cuándo se juega el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026?

Aunque les cueste levantarse, Inglaterra y Francia deben preparar el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Será este sábado, 18 de julio, en Miami y a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana).

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Francia se quedó en el camino, tras caer derrotada ante España en semifinales (2-0). Caso contrario, Inglaterra perdió contra Argentina (2-1) en la ronda de mejores cuatro, y así obtuvo su tiquete al octavo partido, pero por el tercer lugar.

Fin del sueño para Inglaterra: se quedó sin la final en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Dos potencias europeas, campeonas del mundo, buscarán consuelo en Miami y con jugadores de primer nivel, como Kylian Mbappé y Harry Kane.

Kylian Mbappé reacciona a la derrota de Francia vs. España en semifinales del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Julio Cortez

¿Cuándo y a qué hora es el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Partido : Francia vs. Inglaterra

: Francia vs. Inglaterra Fecha : sábado, 18 de julio - tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

: sábado, 18 de julio - tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 Hora : 4:00 p. m. (hora colombiana)

: 4:00 p. m. (hora colombiana) Estadio: Miami

“No me arrepiento de nada”, dice Tuchel sobre su planteamiento ante Argentina

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió su responsabilidad por la derrota ante Argentina por 2-1 este miércoles en semifinales del Mundial 2026, pero sin arrepentirse de la estrategia ultradefensiva que dio alas a la remontada de su rival.

“No me arrepiento de nada”, afirmó el técnico alemán tras ver cómo su equipo quedó solo con un gol de ventaja logrado por Anthony Gordon en el minuto 55 en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

“Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor, dadas las circunstancias”, aseguró el técnico alemán. “El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena”, agregó.

“Estuvimos tan cerca. Pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, reconoció.

Tras la apertura de Gordon, Inglaterra fue acorralada en su campo por Argentina sin que Tuchel encontrara otra respuesta que intentar resistir introduciendo tres defensas desde el banco.

El asedio albiceleste terminó dando frutos con los goles de Enzo Fernández en el minuto 85 y de Lautaro Martínez en el 90+2′.

“Por supuesto que queríamos ir a por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar”, afirmó. “Nos mantuvimos en nuestro 4-4-2, pero cada vez nos volvimos más pasivos”, explicó.

“No modificamos nada después del gol, pero el partido cambió por completo”, consideró.

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra. Foto: AFP

“Argentina empezó a jugar asumiendo más riesgos, con más ritmo, con la sensación quizá de que ya no tenía nada que perder, lo que les liberó y nos frenó a nosotros”, expuso Tuchel en la conferencia de prensa.

*Con información de AFP